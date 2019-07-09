Россияне завоевали пять наград в пятый медальный день Универсиады в Италии

В воскресенье было разыграно 16 комплектов медалей. Российские спортсмены завоевали золотую, две серебряные и две бронзовые награды.

Золотую медаль российской команде принес Антон Никитин в плавании на 800 м вольным стилем. Серебряные медали были завоеваны в фехтовании: российские шпажисты стали вторыми в командных соревнованиях, женщины завоевали серебро в командных соревнованиях в рапире.

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Бронзу в актив сборной России принесли Мария Иванова и Евгений Панченко в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м в соревновании смешанных пар и мужская команда по прыжкам в воду.

Российские футболистки в серии пенальти победили сборную Южной Кореи (1:1, 4:1) и 10 июля сыграют в полуфинале турнира с японками. Женская сборная России по баскетболу обыграла китаянок (73:64) в матче турнира за 5−8-е места и поспорит 10 июля с командой Тайваня за пятое место. Женская и мужская сборные России по водному поло заняли второе место в своих группах и обеспечили себе выход в четвертьфинал: женщины в заключительном туре воскресенье уступили итальянкам (8:9), мужчины проиграли команде США (8:13), соперники по четвертьфиналу определятся во вторник. Российские волейболисты победили сборную США (3−0), заняли первое место в группе и обеспечили себе выход в четвертьфинал соревнований.