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12:47 (мск), источник: ТАСС

Инспекторы РУСАДА за первые полгода провели более 5700 тестирований

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые шесть месяцев 2019 года провело 5703 тестирования и забрало у спортсменов 6792 допинг-пробы. Об этом сообщила ТАСС во вторник заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

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Источник: РИА "Новости"

В июне, по словам Пахноцкой, было организовано 810 тестов и взято 944 допинг-пробы.

Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс. допинг-проб, в 2020-м — 13 тыс. Увеличения планируется достигнуть за счет оптимизации затрат на логистику и более эффективной организации работы.

В 2018 году инспекторами допинг-контроля РУСАДА было организовано 8497 допинг-тестирований, взято у спортсменов 9540 проб (при планируемых 9 тыс.).

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