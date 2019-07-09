Инспекторы РУСАДА за первые полгода провели более 5700 тестирований
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые шесть месяцев 2019 года провело 5703 тестирования и забрало у спортсменов 6792
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые шесть месяцев 2019 года провело 5703 тестирования и забрало у спортсменов 6792
В июне, по словам Пахноцкой, было организовано 810 тестов и взято 944
Как сообщил ранее ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, агентство запланировало в 2019 году взять 11 тыс.
В 2018 году инспекторами