Денежную премию российских спортсменов за медаль ЧМ могут поднять вдвое

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Общественная палата РФ выступила с предложением увеличить денежные премии для призеров чемпионатов мира более чем в два раза, что позволит обладателю золотой медали получить 500 тыс. рублей. Этот вопрос обсуждали во вторник на заседании комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре и популяризации здорового образа жизни и общественного совета при Министерстве спорта, передает корреспондент ТАСС.