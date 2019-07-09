Общественная палата рекомендовала ОКР создать план участия сборной России в ОИ-2020
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Общественная палата РФ рекомендовала Олимпийскому комитету России (ОКР) утвердить план мероприятий по обеспечению участия всех без исключения членов олимпийской команды России в Играх 2020 года в Токио. Такое предложение обсуждалось во вторник на заседании комиссии по физической культуре и популяризации здорового образа жизни Общественной палаты РФ и общественного совета при Министерстве спорта.