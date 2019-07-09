Общественная палата рекомендовала ОКР создать план участия сборной России в ОИ-2020

В отчете заседания также говорится о разработке и утверждении плана мероприятий по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). По причине дисквалификации национальной федерации допуск к международным соревнованиям имеют лишь несколько десятков легкоатлетов, при этом выступают они в нейтральном статусе.

На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро допуск к соревнованиям получил только один российский легкоатлет — Дарья Клишина (прыжки в длину).