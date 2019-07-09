РУСАДА за полгода выявило 156 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования

«С января по июнь включительно нашими сотрудниками было выявлено 156 нарушений правил доступности для тестирования, — сообщила Пахноцкая. — В 122 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 34 — о непредоставлении информации о местонахождении».

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае троекратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до 2 лет.