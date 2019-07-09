РУСАДА за полгода выявило 156 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые полгода выявило 156 нарушений правил доступности для
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые полгода выявило 156 нарушений правил доступности для
«С января по июнь включительно нашими сотрудниками было выявлено 156 нарушений правил доступности для тестирования, — сообщила Пахноцкая. — В 122 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 34 — о непредоставлении информации о местонахождении».
Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул