Фоторепортажи
11Семин приближается к Бескову
23ЦСКА позвал фанатов на плов, баскетбол и открытую тренировку
9 июля, источник: ТАСС

РУСАДА за полгода выявило 156 нарушений спортсменами правил доступности для тестирования

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) за первые полгода выявило 156 нарушений правил доступности для допинг-тестирования. Об этом сообщила во вторник ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«С января по июнь включительно нашими сотрудниками было выявлено 156 нарушений правил доступности для тестирования, — сообщила Пахноцкая. — В 122 случаях речь идет о пропущенных тестах, в 34 — о непредоставлении информации о местонахождении».

Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, все профессиональные спортсмены, включенные в пул допинг-тестирования, должны в своем профиле в системе контроля ADAMS указывать местонахождение в определенный период времени. В случае троекратного нарушения правил доступности в течение 12 месяцев спортсмены могут быть дисквалифицированы на срок до 2 лет.

 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Илью Воробьева уволили из сборной России и СКА
Футболисту «Реала» предложили 1,3 миллиона евро в неделю
«Повязка не изменит»: первые слова нового капитана «Спартака»
Украинка впервые в истории вышла в полуфинал Уимблдона
СМИ: «Марсель» Виллаш-Боаша хочет арендовать Артема Дзюбу
«Мы отдали €100 млн за толстяка»: фанаты «Реала» — о форме Азара
Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь