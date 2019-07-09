Дума приняла в первом чтении законопроект о работе фитнес-центров
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности
Это новая редакция законопроекта, внесенная на рассмотрение палаты в апреле этого года главой комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилом Дегтяревым и его коллегами по комитету Дмитрием Пирогом и Римой Баталовой. Инициативой предлагается ввести
В частности,
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