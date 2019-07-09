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9 июля, источник: ТАСС

Дума приняла в первом чтении законопроект о работе фитнес-центров

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности фитнес-центров.

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Источник: Reuters

Это новая редакция законопроекта, внесенная на рассмотрение палаты в апреле этого года главой комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаилом Дегтяревым и его коллегами по комитету Дмитрием Пирогом и Римой Баталовой. Инициативой предлагается ввести фитнес-центры под действие федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

В частности, фитнес-центры предлагают обязать проводить дополнительное профессиональное образование своих работников, а также направлять их на прохождение независимой оценки квалификации.

«Фитнес-центры являются юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм, создаются и осуществляют свою деятельность по предоставлению гражданам услуг для занятия общей физической подготовкой, физическим развитием, физической рекреацией и (или) двигательной реабилитацией в целях достижения и поддержания оптимального уровня физической активности, формирования и развития двигательных навыков и умений. В целях настоящего федерального закона к фитнес-центрам приравниваются индивидуальные предприниматели», — указывается в тексте документа.

«Мы фактически возвращаем фитнес-индустрию в поле зрения государства. И то, кто там занимается, что там делает, какие профессиональные стандарты будут применяться к тренерам, наконец встает в повестку дня. Как это ни удивительно, все эти десятилетия фитнес-индустрия работала вне поля зрения государства», — заявил на пленарном заседании Дегтярев.

В мае президент РФ Владимир Путин дал поручение Госдуме до 25 июля доработать и принять законопроект, регулирующий работу фитнес-индустрии.

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