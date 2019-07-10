«Екатеринбург Арена» может простоять с «ушами» до Универсиады
Власти никак не могут решить судьбу боковых трибун.
Власти никак не могут решить судьбу боковых трибун.
Временные трибуны стадиона «Екатеринбург Арена» могут простоять еще несколько лет
«Когда стадион строили, многие иронизировали по поводу трибун. Но арена вместимостью 35 тысяч человек — это, конечно, много. Смотрим, когда эти трибуны будем разбирать. Нужно будет проанализировать вопрос при подготовке к Универсиаде», — отметил градоначальник.
Высокинский добавил, что решение о судьбе временных трибун будет принято до конца года, передает корреспондент «Уралинформбюро».
Стоит напомнить, что сейчас «Екатеринбург Арена» рассчитана на 35 тысяч зрителей. Изначально предполагалось, что прозванные «ушами» трибуны, вмещающие несколько тысяч человек, уберут к концу 2018-го, затем сроки были сдвинуты на нынешний год.
Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады-2023 было принято 2 июля в Неаполе. Главный стадион города, на котором летом 2018-го проходили матчи чемпионата мира по футболу, вероятнее всего, станет площадкой открытия и закрытия соревнований.