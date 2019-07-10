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16:52 (мск), источник: ТАСС

Путин: Развитию детско-юношеского спорта в РФ уделяется приоритетное внимание государства

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России направил приветствие участникам, организаторам и гостям 53-х летних Международных детских игр, которые проходят в Уфе. Приветственная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

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Источник: AP 2019

«В России развитию детско-юношеского спорта традиционно уделяется приоритетное внимание государства. У нас создана современная спортивная, досуговая инфраструктура, действуют оснащенные по последнему слову техники стадионы, тренировочные и оздоровительные комплексы, и в ближайшее время многочисленные гости Игр сами смогут в этом убедиться», — говорится в послании президента.

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По словам главы государства, в республике накоплен большой опыт организации и проведения масштабных мероприятий. Он напомнил, что в 2013 году зимние Международные детские игры прошли в Уфе с огромным успехом. «Отрадно, что эти замечательные соревнования, направленные на укрепление идеалов олимпизма, продвижение ценностей здорового, активного образа жизни, упрочение дружбы и взаимопонимания между представителями молодого поколения из разных стран, вновь принимают Россия и столица Башкортостана Уфа», — отметил президент.

53-е Международные детские игры проходят в Уфе 10—13 июля. Организаторами выступают Министерство спорта РФ и правительство Республики Башкортостан. В программе соревнования по девяти видам спорта: баскетбол 3×3, пляжный волейбол, дзюдо, легкая атлетика, плавание, скалолазание, греко-римская борьба, фехтование и футбол. Ожидается участие 1,2 тыс. спортсменов из 30 стран в возрасте 12−15 лет.

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