Казахстан завоевал шестую медаль на летней Универсиаде-2019

В финале забега на 400 метров Литвин с результатом 45,77 секунд занял второе место, уступив лишь мексиканцу Валенте Мендосе — 45,53. Третье место занял Гардео Исакс из ЮАР — 45,89.

Медаль Литвина стала для Казахстана шестой на Универсиаде-2019. Единственное пока «золото» принес дзюдоист Галымжан Кырыкбай. По серебряной медали завоевали гимнасты Нариман Курбанов и Милад Карими, а также Зоя Кравченко в стендовой стрельбе. Бронзовой призеркой стала Сарсенкуль Рысбекова, тоже выступающая в стендовой стрельбе.