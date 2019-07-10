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10 июля, источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал шестую медаль на летней Универсиаде-2019

Казахстанский легкоатлет Михаил Литвин стал серебряным призером летней Универсиады в итальянском Неаполе, сообщает Olympic.kz.

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В финале забега на 400 метров Литвин с результатом 45,77 секунд занял второе место, уступив лишь мексиканцу Валенте Мендосе — 45,53. Третье место занял Гардео Исакс из ЮАР — 45,89.

Медаль Литвина стала для Казахстана шестой на Универсиаде-2019. Единственное пока «золото» принес дзюдоист Галымжан Кырыкбай. По серебряной медали завоевали гимнасты Нариман Курбанов и Милад Карими, а также Зоя Кравченко в стендовой стрельбе. Бронзовой призеркой стала Сарсенкуль Рысбекова, тоже выступающая в стендовой стрельбе.

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