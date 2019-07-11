Пожизненное наказание Мутко отменено

CAS аннулировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года. Мутко по решению исполкома организации был пожизненно отстранен от участия в Играх в любом качестве. Такое же наказание получил бывший замминистра спорта Юрий Нагорных. Мутко подал апелляцию 26 декабря того же года.

Также по решению МОК в декабре 2017-го сборная России была дисквалифицирована. Решение было принято по результатам расследования о допинге в российском спорте. Спортсмены не сумели поехать на Олимпиаду в Пхенчхан под российским флагом, вместо этого на Играх они сформировали команду «Олимпийских атлетов из России», выступавших под олимпийским флагом. Также ряд атлетов не был допущен до участия в соревнованиях.