Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге будет создана в июле

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, до конца месяца будет создана дирекция по реализации и строительству объектов инфраструктуры Универсиады. Схема взаимодействия с федеральными министерствами сегодня понятна — мы проговорили это с вице-премьером российского правительства Татьяной Голиковой, с министром образования, с министром спорта. В общем, мы уже начали работать», — сказал он.

Куйвашев добавил, что Универсиада позволит укрепить материально-техническую базу Уральского федерального университета. «Будет построена абсолютно новая деревня, которая впоследствии будет использоваться как кампус. Будут новые корпуса университета, спортивные объекты», — отметил он.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.