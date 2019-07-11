Фоторепортажи
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
11 июля, источник: ТАСС

Дирекция по строительству объектов Универсиады-2023 в Екатеринбурге будет создана в июле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Дирекция по реализации и строительству объектов летней Универсиады 2023 года, которая пройдет в Екатеринбурге, будет создана до конца июля 2019 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Думаю, до конца месяца будет создана дирекция по реализации и строительству объектов инфраструктуры Универсиады. Схема взаимодействия с федеральными министерствами сегодня понятна — мы проговорили это с вице-премьером российского правительства Татьяной Голиковой, с министром образования, с министром спорта. В общем, мы уже начали работать», — сказал он.

Куйвашев добавил, что Универсиада позволит укрепить материально-техническую базу Уральского федерального университета. «Будет построена абсолютно новая деревня, которая впоследствии будет использоваться как кампус. Будут новые корпуса университета, спортивные объекты», — отметил он.

Решение о проведении в Екатеринбурге Универсиады было принято 2 июля исполкомом Международной федерацией университетского спорта (FISU). Россия второй раз примет летнюю Универсиаду, в предыдущий раз соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В этом году Красноярск был столицей зимней Универсиады.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге с 8 по 11 июля, ее тема в этом году «Цифровое производство: интегрированные решения», а страна-партнер — Турция. Организаторами выставки выступает Минпромторг России и правительство Свердловской области. ТАСС является генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Упор на технологии: в пятницу стартует чемпионат России
«Зенит» вдохновился морем. В чем клубы РПЛ будут играть
Защитник сборной России перешел в «Сочи»
«Краснодар» расторг контракт с экс-игроком «Спартака»
Тест: За кого вам болеть в РПЛ?
Определились полуфинальные пары Кубка африканских наций
«Краснодар» близок к подписанию шведского форварда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь