В Госдуме прокомментировали решение CAS об отмене отстранения Мутко от ОИ

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 5 декабря 2017 года пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. 26 декабря того же года Мутко подал апелляцию в CAS на решение МОК. В четверг CAS объявил, что апелляция удовлетворена, а решение МОК признано незаконным и аннулировано.

«Решение CAS об отмене пожизненного отстранения Виталия Леонтьевича Мутко от Олимпиад должно иметь важные последствия. В свое время на его репутацию в международном спортивном сообществе была брошена тень. А теперь дисквалификацию тихо отменили. Фактически, отменяя международную пожизненную дисквалификацию Виталия Мутко, спортивный арбитраж снял все подозрения со всей страны», — сообщил Дегтярев по телефону.

«Мутко вменяли организацию несуществующей государственной системы поддержки допинга. На самом деле это WADA (Всемирное антидопинговое агентство) допустило бардак в своих рядах, аттестовало и обучило Григория Родченкова, согласовало его директором московской антидопинговой лаборатории», — отметил Дегтярев.

Собеседник агентства подчеркнул, что все это время Мутко поддерживали в Госдуме. «Все эти годы мы поддерживали Виталия Леонтьевича. В Государственной думе никогда не давали повода к его незаслуженной критике. Все самые яркие победы отечественного спорта в последние годы прямо или косвенно связаны с работой Виталия Леонтьевича Мутко. Благодаря его весу, авторитету, ежедневному труду мы провели лучшие в истории Олимпийские игры в Сочи, лучшие в истории чемпионат мира по футболу, Универсиады», — отметил Дегтярев.