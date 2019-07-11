Пять нарушений антидопинговых правил зафиксировано среди параатлетов в 2019 году

«За этот год было зафиксировано пять нарушений антидопинговых правил, три из которых касались членов сборных России, по двум случаям продолжаются расследования. В 2018 году было 10 нарушений антидопинговых правил, в том числе тремя членами сборных России. На самом деле это немного, потому что сегодня порядка 2 тысяч спортсменов входит в составы летних и зимних национальных сборных по 28 паралимпийским видам спорта. Это стало возможным благодаря принятому ПКР комплексу мер, включающему проведение образовательных семинаров и тестирования», — сказал Рожков.

«У ПКР вызвало обеспокоенность, что среди нарушителей спортсмены, которые только начинают свою карьеру и еще не успели войти в составы сборных России. Это показали результаты антидопинговых тестирований, которые проводились на уровне всероссийских соревнований. С целью профилактики антидопинговых нарушений среди молодых спортсменов и повышения их осведомленности об антидопинговых правилах ПКР совместно с РУСАДА [Российским антидопинговым агентством] проводит антидопинговые форумы юных паралимпийцев с участием чемпионов и призеров Паралимпийских игр», — сообщил Рожков.