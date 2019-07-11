Сборная России завоевала две медали в четверг на Универсиаде
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сборная России завоевала серебряную и бронзовую медали в четверг на Универсиаде в Неаполе.
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сборная России завоевала серебряную и бронзовую медали в четверг на Универсиаде в Неаполе.
Серебро российской команде принесла тхэквондистка Юлия Турутина в категории до 62 кг. Бронзу завоевал Сади Исмаилов в настольном теннисе.
Волейболисты сборной России в четверг обыграли команду Японии со счетом 3−0 и вышли в полуфинал Универсиады.
Футболисты сборной России в полуфинале Универсиады уступили команде Бразилии — 1:2.
Сборная России занимает шестое место в медальном зачете Универсиады — 11 золотых, 21 серебряная и 29 бронзовых наград. Лидирует сборная Японии (22−16−17), второе место занимает команда США (20−16−12), третье — сборная Китая (20−11−4).