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11 июля, источник: Спорт РИА Новости

Сборная России завоевала две медали в четверг на Универсиаде

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Сборная России завоевала серебряную и бронзовую медали в четверг на Универсиаде в Неаполе.

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Источник: РИА "Новости"

Серебро российской команде принесла тхэквондистка Юлия Турутина в категории до 62 кг. Бронзу завоевал Сади Исмаилов в настольном теннисе.

Волейболисты сборной России в четверг обыграли команду Японии со счетом 3−0 и вышли в полуфинал Универсиады.

Футболисты сборной России в полуфинале Универсиады уступили команде Бразилии — 1:2.

Сборная России занимает шестое место в медальном зачете Универсиады — 11 золотых, 21 серебряная и 29 бронзовых наград. Лидирует сборная Японии (22−16−17), второе место занимает команда США (20−16−12), третье — сборная Китая (20−11−4).

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