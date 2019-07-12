Казахстан выиграл седьмую медаль на Универсиаде-2019

Источник: olympic.kz

В полуфинале весовой категории до 87 килограмма Дуйсебай победил мексиканца Андреаса Суареса — 11:5, но в поединке за «золото» уступил Инхо Парку из Южной Кореи — 5:7.

Медаль Дуйсебая стала для Казахстана седьмой на Универсиаде. Единственное пока «золото» принес дзюдоист Галымжан Кырыкбай. По серебряной медали завоевали легкоатлет Михаил Литвин, гимнасты Нариман Курбанов и Милад Карими, а также Зоя Кравченко в стендовой стрельбе. Бронзовой призеркой стала Сарсенкуль Рысбекова, тоже выступающая в стендовой стрельбе.