Казахстан выиграл седьмую медаль на Универсиаде-2019
Казахстанский таеквондист Смайыл Дуйсебай завоевал серебряную медаль на Универсиаде-2019 в итальянском Неаполе, сообщает Olympic.kz.
Казахстанский таеквондист Смайыл Дуйсебай завоевал серебряную медаль на Универсиаде-2019 в итальянском Неаполе, сообщает Olympic.kz.
В полуфинале весовой категории до 87 килограмма Дуйсебай победил мексиканца Андреаса Суареса — 11:5, но в поединке за «золото» уступил Инхо Парку из Южной Кореи — 5:7.
Медаль Дуйсебая стала для Казахстана седьмой на Универсиаде. Единственное пока «золото» принес дзюдоист Галымжан Кырыкбай. По серебряной медали завоевали легкоатлет Михаил Литвин, гимнасты Нариман Курбанов и Милад Карими, а также Зоя Кравченко в стендовой стрельбе. Бронзовой призеркой стала Сарсенкуль Рысбекова, тоже выступающая в стендовой стрельбе.
Универсиада-2019 началась 3 июля и продлится до 14-го. В соревнованиях участвуют свыше шести тысяч спортсменов, которые соревнуются в 18 дисциплинах.