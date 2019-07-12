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12 июля, источник: Vesti.kz

Казахстан выиграл седьмую медаль на Универсиаде-2019

Казахстанский таеквондист Смайыл Дуйсебай завоевал серебряную медаль на Универсиаде-2019 в итальянском Неаполе, сообщает Olympic.kz.

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Источник: olympic.kz

В полуфинале весовой категории до 87 килограмма Дуйсебай победил мексиканца Андреаса Суареса — 11:5, но в поединке за «золото» уступил Инхо Парку из Южной Кореи — 5:7.

Медаль Дуйсебая стала для Казахстана седьмой на Универсиаде. Единственное пока «золото» принес дзюдоист Галымжан Кырыкбай. По серебряной медали завоевали легкоатлет Михаил Литвин, гимнасты Нариман Курбанов и Милад Карими, а также Зоя Кравченко в стендовой стрельбе. Бронзовой призеркой стала Сарсенкуль Рысбекова, тоже выступающая в стендовой стрельбе.

Универсиада-2019 началась 3 июля и продлится до 14-го. В соревнованиях участвуют свыше шести тысяч спортсменов, которые соревнуются в 18 дисциплинах.

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