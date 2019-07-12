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12 июля, источник: ТАСС

Мутко не планирует поездку на Олимпиаду после удовлетворения его апелляции в CAS

СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виталий Мутко удовлетворен решением Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляции на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве, но не планирует поездку на ближайшие Игры. Об этом он сообщил ТАСС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

11 июля CAS сообщил, что удовлетворил апелляцию Мутко на отстранение от Олимпийских игр.

«Я удовлетворен решением и благодарен адвокатам, потому что это был серьезный процесс», — сказал Мутко.

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Вместе с тем, личных извинений ему принесено не было, сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Извинений от кого? Я просто удовлетворен решением CAS, а остальное уже сказано. Сейчас еще кто-то упражняется в комментариях, но, как говорят, результат на табло», — ответил зампред правительства.

Вместе с тем, воспользоваться своим правом посещать Игры он пока не планирует. «До ближайших Игр еще далеко, сейчас у меня совершенно другие планы и большие задачи — развитие регионов, строительство, ЖКХ, национальные проекты. Поэтому по соревнованиям мне сейчас просто некогда ездить», — заключил он.

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