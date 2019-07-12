Мутко не планирует поездку на Олимпиаду после удовлетворения его апелляции в CAS

Источник: ИТАР-ТАСС

11 июля CAS сообщил, что удовлетворил апелляцию Мутко на отстранение от Олимпийских игр.

«Я удовлетворен решением и благодарен адвокатам, потому что это был серьезный процесс», — сказал Мутко.

Вместе с тем, личных извинений ему принесено не было, сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Извинений от кого? Я просто удовлетворен решением CAS, а остальное уже сказано. Сейчас еще кто-то упражняется в комментариях, но, как говорят, результат на табло», — ответил зампред правительства.