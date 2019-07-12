Мутко не планирует поездку на Олимпиаду после удовлетворения его апелляции в CAS
СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/.
СТАВРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/.
11 июля CAS сообщил, что удовлетворил апелляцию Мутко на отстранение от Олимпийских игр.
«Я удовлетворен решением и благодарен адвокатам, потому что это был серьезный процесс», — сказал Мутко.
Вместе с тем, личных извинений ему принесено не было, сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. «Извинений от кого? Я просто удовлетворен решением CAS, а остальное уже сказано. Сейчас еще
Вместе с тем, воспользоваться своим правом посещать Игры он пока не планирует. «До ближайших Игр еще далеко, сейчас у меня совершенно другие планы и большие задачи — развитие регионов, строительство, ЖКХ, национальные проекты. Поэтому по соревнованиям мне сейчас просто некогда ездить», — заключил он.