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13:10 (мск), источник: ТАСС

Сборная России завоевала шесть наград в девятый медальный день Универсиады в Италии

ТАСС, 13 июля. Российские спортсмены завоевали шесть наград в девятый медальный день на Всемирной летней Универсиаде в Италии. Соревнования проходят в Неаполе.

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Источник: РИА "Новости"

На счету российских спортсменов четыре золотые и две бронзовые медали. Золото в активе Екатерины Селезневой в многоборье по художественной гимнастике и Антона Булаева, победившего в стрельбе из блочного лука. Также золотые награды завоевала женская сборная России по волейболу, одержав победу в финале над командой Японии со счетом 3−1 (25:21, 15:25, 26:24, 25:18), и сборная России по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

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Бронзовыми призерами стали тхэквондист Рафаэль Камалов (весовая категория до 87 кг) и женская сборная России по футболу, победившая в матче за третье место команду Ирландии (2:2 в основное время, 4:2 — по пенальти).

Также в пятницу российские ватерполистки в полуфинале уступили команде Венгрии в серии пенальти (12:12 в основное время, 2:4 — по пенальти).

В медальном зачете соревнований лидирует сборная Японии, завоевавшая 64 награды — 24 золотые, 17 серебряных и 23 бронзовые. Второе место занимает команда США (21−16−13), третье — сборная Китая (21−11−7). Российская команда располагается на четвертой строчке, но имеет в активе наибольшее количество медалей — 67 (15−21−31). Всемирная летняя Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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