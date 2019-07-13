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11:35 (мск), источник: ТАСС

Поздняков: В бюджете ОКР заложено 30 млн рублей на юридическую поддержку спортсменов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Статья расходов в размере 30 млн рублей предусмотрена Олимпийским комитетом России для обеспечения юридической защиты интересов российских спортсменов. Об этом ТАСС сообщил глава организации Станислав Поздняков.

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Источник: РИА "Новости"

В мае ОКР принял решение сформировать две межведомственные рабочие группы в соответствии с поручением президента РФ усилить работу по защите чистых спортсменов и восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики.

«Для реализации мероприятий, связанных с обеспечением защиты прав и интересов российских спортсменов в юридической плоскости, мы предусматриваем в бюджете ОКР дополнительную статью расходов в размере 30 миллионов рублей. Кроме того, планируем расширять сотрудничество с ведущими российскими вузами, обучающими специалистов в области юриспруденции, — МГУ, МГЮА, МГИМО и другими — в части подготовки профильных специалистов в области спортивного права», — рассказал глава ОКР.

«ОКР, со своей стороны, обладая квалифицированным и опытным правовым управлением, планирует совместно с федеральной палатой адвокатов инициировать формирование единого пула практикующих юристов, которые были бы готовы оперативно оказывать квалифицированную юридическую поддержку российским спортсменам в судебных и иных инстанциях на международной спортивной арене», — добавил Поздняков.

«Работа по юридической защите прав и интересов наших спортсменов — одна из важнейших актуальных задач. Очень непростая тема, которая требует комплексного подхода к решению самых разных, порой деликатных случаев с обилием специфических нюансов», — считает он.

Важность спортивного арбитража

В апреле 2019 года в России был создан национальный спортивный арбитраж, позволяющий рассматривать споры между спортсменами, тренерами, спортивными федерациями и клубами, а также вопросы допинга, которые ранее рассматривались в иностранных юрисдикциях. «Еще одним важнейшим шагом в данной области стало появление постоянно действующего арбитражного учреждения, администрирующего третейское разбирательство споров в области профессионального спорта и спорта высших достижений. Речь об автономной некоммерческой организации “Спортивная арбитражная палата”, учредителем которой является ОКР. Такая организация в нашей стране создана впервые и обладает полномочиями по осуществлению функций постоянно действующего арбитражного учреждения», — отметил глава ОКР.

«Деятельность Спортивной арбитражной палаты позволит перевести большое количество споров с участием российских спортсменов из иностранных юрисдикций и передать их на рассмотрение национального спортивного арбитражного учреждения, что отвечает правам и интересам наших спортсменов и российских физкультурно-спортивных организаций, — подчеркнул Поздняков. — Работа ведется большая, нам необходимо создать эффективную систему в этой сфере, объединяя знания, опыт и силы лучших профильных специалистов».

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