Cборная России обеспечила себе второе место в общем зачете Универсиады

Источник: РИА "Новости"

Российские спортсмены завоевали семь золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды.

Три золотых награды сборной России принесла художественная гимнастка Екатерина Селезнева, победившая в упражнениях с лентой, мячом и обручем, также золотые медали завоевали теннисисты Яна Сизикова и Иван Гахов в миксте, мужская сборная России по стрельбе из классического лука и сборная России по художественной гимнастике в упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав, а также в упражнениях с мячами.

Серебро в активе стрелков из классического лука — Эрдэм Цыдыпов занял второе место в мужском индивидуальном турнире, а женская сборная России — в командных соревнованиях. Бронзовыми призерами стали Селезнева в упражнениях с булавами, Гахов в мужском индивидуальном турнире, женская сборная России по водному поло и мужская сборная России по волейболу.