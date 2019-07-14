Казахстанские спортсмены завершили Универсиаду-2019 с семью медалями

По итогам Универсиады на счету сборной Казахстана семь медалей: одна золотая, пять серебряных и одна бронзовая.

Серебряные награды на счету гимнастов Наримана Курбанова и Милада Карими, легкоатлета Михаила Литвина (бег на 400 м), таэквондиста Смайыла Дуйсебая (до 87 килограммов) и Зои Кравченко (стендовая стрельба).

Напомним, что на предыдущей Универсиаде, которая прошла в 2017 году в Тайбэе, казахстанские спортсмены завоевали три «золота», шесть серебряных и семь бронзовых медалей. Самое большое количество золотых наград казахстанцы выиграли в 2015 году в Кванджу — шесть.