Сборная России завоевала 82 медали на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе

Источник: ИТАР-ТАСС

В воскресенье, последний день Универсиады, разыгрывался один комплект медалей. Российские ватерполисты уступили в матче за бронзовые награды венгерским спортсменам. В финале команда Италии победила сборную США.

Больше всего медалей завоевали российские пловцы, которые принесли в общую копилку 18 медалей (по шесть золотых, серебряных и бронзовых). Еще 13 наград (одна золотая, по шесть серебряных и бронзовых) россияне завоевали в спортивной гимнастике. Восемь медалей (семь золотых, одна бронзовая) завоевали представительницы художественной гимнастики. В дзюдо российские спортсмены выиграли 10 медалей (3−2−5).

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Еще по шесть наград принесли в копилку российские прыгуны в воду (две серебряные и четыре бронзовые) и фехтовальщики (одна золотая и бронзовая, четыре серебряные медали). В стрельбе из лука россияне завоевали четыре медали (две золотые и две серебряные). В пулевой и стендовой стрельбе россияне завоевали две бронзовые награды. В теннисе в активе российской команды — четыре награды (1−1−2), также четыре бронзовые медали российские спортсмены выиграли в настольном теннисе, а российские тхэквондисты добавили еще одну серебряную и бронзовую медали.

По одной медали выиграли волейболистки и волейболисты (золото и бронза), футболистки, ватерполистки и регбистки (все команды — бронза). Российские баскетболисты заняли 13-е место, а баскетболистки — пятое. Футболисты, ватерполисты и регбисты заняли четвертое место. В соревнованиях по легкой атлетике сборная России не была представлена.