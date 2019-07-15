Фоторепортажи
10Черчесов, Кононов, Аленичев и другие вип-гости на презентации книги Рабинера
12Гол разбитой головой: как Жиго спас «Спартак»
12:08 (мск), источник: ТАСС

Церемония закрытия летней Универсиады завершилась в Неаполе

ТАСС, 15 июля. Церемония закрытия ХХХ Всемирной летней Универсиады 2019 года завершилась в итальянском Неаполе. Торжественное мероприятие на стадионе «Сан-Паоло» длилось около четырех часов.

Наверх

Универсиада началась 3 июля, на Играх было разыграно 222 комплекта наград в 18 видах спорта. В церемонии закрытия приняли участие спортсмены, главы международных спортивных федераций, делегаты Международной федерации университетского спорта (FISU). Президент FISU Олег Матыцин объявил летнюю Универсиаду в Неаполе закрытой.

Российские спортсмены завоевали 82 медали — 22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых наград. По количеству медалей сборная России разделила первое место с командой Японии, которая завоевала 33 золотые, 21 серебряную и 28 бронзовых медалей, победив в общекомандном зачете. Третье место заняла сборная Китая (22−13−8). Всего в соревнованиях приняли участие 275 российских атлетов.

Летние и зимние Универсиады проходят раз в два года под эгидой FISU. Летние Игры дважды проводились в СССР и России: в 1973-м соревнования принимала Москва, в 2013-м — Казань. В 2019 году в Красноярске прошла зимняя Универсиада. Следующая летняя Универсиада состоится в 2021 году китайском Чэнду.

 Спартаковца задержали с поддельными водительскими правами
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
Российские мужики переломили финал с США в Лиге наций
Джокович возглавил чемпионскую гонку после выигрыша Уимблдона
«Ливерпуль» хочет вернуть бразильского футболиста «Барселоны»
«Я ухожу»: Загитова поразила Капризова
Ибрагимович не прочь вернуться в «Аякс»
Синхронисты Гурбанбердиева и Мальцев завоевали золото на ЧМ
Шипулин подал документы на участие в довыборах в Госдуму
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь