Белорусские атлеты взяли 5 наград на Всемирной летней Универсиаде в Неаполе

Источник: РИА "Новости"

Последнюю награду нашей сборной принесла грация Юлия Евчик, которая стала второй в упражнении с мячом. На высшую ступень пьедестала почета поднялась россиянка Екатерина Селезнева, на третей позиции остановилась представительница Эстонии Виктория Богданова. На счету белорусской спортсменки Юлии Евчик также серебро в упражнении с обручем.

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Первую награду сборной Беларуси завоевал пловец Григорий Пекарский на дистанции 50 м баттерфляем, став третьим. Также на счету сборной серебро гимнаста Егора Шарамкова в опорном прыжке, на высшую ступень пьедестала почета поднималась спортсменка в беге на 200 м Кристина Тимановская.

Белорусская команда в общем медальном зачете заняла 26-е место. В лидерах находится сборная Японии — 82 награды (33 золотые, 21 серебряная, 28 бронзовых), на второй позиции расположились атлеты из России — 82 медали (22 золотые, 24 серебряные, 36 бронзовых). Замкнули тройку сильнейших спортсмены из Китая, на их счету 43 награды (22 золотых, 13 серебряных, 8 бронзовых).