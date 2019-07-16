Губернатор Свердловской области поручил проработать план строительства Деревни Универсиады

Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Россия примет летнюю Универсиаду второй раз, соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2019 года прошла в Неаполе, в 2021 году соревнования примет китайский Чэнду.