Губернатор Свердловской области поручил проработать план строительства Деревни Универсиады

«Евгений Куйвашев дал поручение правительству области совместно с администрацией Екатеринбурга проработать план застройки территории, где будет размещена Деревня Студенческих игр», — сообщили в департаменте.
После проведения Студенческих игр территория деревни достанется Уральскому федеральному университету (УрФУ).
«Наследием Универсиады станет удобный, современный, красивый, зеленый, экологически чистый микрорайон, в котором впоследствии будут размещены учебные корпуса и кампус Уральского федерального университета», — цитирует департамент слова губернатора.
Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Россия примет летнюю Универсиаду второй раз, соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2019 года прошла в Неаполе, в 2021 году соревнования примет китайский Чэнду.