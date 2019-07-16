Зеленский поручил разработать план для проведения Олимпиады на Украине

Источник: AP 2019

«Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3−4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — цитирует Зеленского пресс-служба.

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По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

«Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь», — отметил президент.