Фоторепортажи
10Россия выиграла волейбольную Лигу наций
15Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
16 июля, источник: Спорт РИА Новости

Зеленский поручил разработать план для проведения Олимпиады на Украине

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру молодежи и спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Украины Сергею Бубке разработать стратегический план, чтобы претендовать на проведение Олимпийских игр, сообщила пресс-служба главы государства.

Наверх
Источник: AP 2019

«Нам нужен определенный план, мы, скажем, готовы за 3−4 года все построить, и тогда можем быть в очереди и принять Олимпиаду. Мы должны быть амбициозными», — цитирует Зеленского пресс-служба.

Читайте также
Зеленский призвал украинцев последовать примеру сборной Исландии по футболу

По словам главы государства, сейчас нужно развивать спортивную инфраструктуру, которую потом можно будет использовать для проведения Олимпийских игр.

«Надо дать задание нашим ребятам, которые ищут инвестиции, дать задание нашему бюджету, чтобы ежегодно выделялись деньги на объекты, которые нам нужны, а потом будут использованы для Олимпиады. Надо хотя бы пытаться этого достичь», — отметил президент.

В пресс-службе добавили, что Бубка сообщил, что ближайшие Олимпийские игры, на проведение которых Украина может подавать заявку — это зимняя Олимпиада в 2030 году или летняя — в 2032 году.

 Где окажутся Кокорин и Мамаев после выхода на свободу
Медведева рассказала, что изменилось после ее переезда в Канаду
Судья Москалев отстранен, ночных матчей скоро не будет
«Реал» — «Атлетико», «Арсенал» — «Бавария»: футбол возвращается
Де Лигт — последний штрих. «Ювентус» собирает команду мечты
Российский нападающий обменян в клуб НХЛ «Оттава»
Российская прыгунья выиграла 16-й турнир подряд
5 самых обидных поражений Федерера в финалах «Шлемов»
СМИ: «Рейнджерс» планирует обменять российских хоккеистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь