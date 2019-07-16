Проект подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге будет готов к концу 2019 года

Источник: РИА "Новости"

«В декабре 2019 года должны будем презентовать исполкому FISU [Международной федерации университетского спорта] детальный план-график реализации проектов. Соревнования будут проходить в трех муниципалитетах: Верхняя Пышма, Сысерть и Екатеринбург», — сказал он.

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Куйвашев добавил, что с нуля придется строить Дворец водных видов спорта и многофункциональную ледовую арену, остальные объекты находятся в стадии строительства, либо в стадии проработки.

«Мы рассматривали площадку на правом берегу Верх-Исетского пруда, но там бы пришлось изымать огромное количество земельных участков. Строительство объектов Универсиады на той площадке не подверглось бы серьезному риску. Эксперты говорят, что разместить деревню Универсиады, а в будущем кампуса, лучше на Новокольцовском тракте (рядом с международным выставочным центром “Экспо” — прим. ТАСС)», — отметил он.

Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Россия примет летнюю Универсиаду второй раз, соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2019 года прошла в Неаполе, в 2021 году соревнования примет китайский Чэнду.