Фоторепортажи
10Россия выиграла волейбольную Лигу наций
15Звезды спорта в старости. Дедушка Месси, бабушка Медведева и пожилой Макгрегор
16 июля, источник: ТАСС

Проект подготовки к Универсиаде-2023 в Екатеринбурге будет готов к концу 2019 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Проект строительства объектов и подготовки к летней Универсиаде-2023, которая пройдет в Екатеринбурге, будет готов к концу 2019 года. Об этом сообщил во вторник журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В декабре 2019 года должны будем презентовать исполкому FISU [Международной федерации университетского спорта] детальный план-график реализации проектов. Соревнования будут проходить в трех муниципалитетах: Верхняя Пышма, Сысерть и Екатеринбург», — сказал он.

Читайте также
Губернатор Свердловской области поручил проработать план строительства Деревни Универсиады

Куйвашев добавил, что с нуля придется строить Дворец водных видов спорта и многофункциональную ледовую арену, остальные объекты находятся в стадии строительства, либо в стадии проработки.

«Мы рассматривали площадку на правом берегу Верх-Исетского пруда, но там бы пришлось изымать огромное количество земельных участков. Строительство объектов Универсиады на той площадке не подверглось бы серьезному риску. Эксперты говорят, что разместить деревню Универсиады, а в будущем кампуса, лучше на Новокольцовском тракте (рядом с международным выставочным центром “Экспо” — прим. ТАСС)», — отметил он.

Всемирная летняя Универсиада пройдет в Екатеринбурге в 2023 году. Россия примет летнюю Универсиаду второй раз, соревнования проходили в Казани в 2013 году, кроме того, Москва принимала летнюю Универсиаду в 1973 году. В марте текущего года Красноярск был столицей зимней Универсиады. Летняя Универсиада 2019 года прошла в Неаполе, в 2021 году соревнования примет китайский Чэнду.

В рамках Универсиады-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних Универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика.

 "Вообще не понимаю людей, которые восторгаются Нью-Йорком"
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Судья Москалев отстранен, ночных матчей скоро не будет
«Реал» — «Атлетико», «Арсенал» — «Бавария»: футбол возвращается
Де Лигт — последний штрих. «Ювентус» собирает команду мечты
Российский нападающий обменян в клуб НХЛ «Оттава»
Российская прыгунья выиграла 16-й турнир подряд
5 самых обидных поражений Федерера в финалах «Шлемов»
СМИ: «Рейнджерс» планирует обменять российских хоккеистов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь