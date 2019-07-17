Дальний Восток готов принять паралимпийцев для тренировок перед Играми в Токио

Ранее первый вице-президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщал, что заключительные сборы российских спортсменов перед Паралимпийскими играми пройдут во Владивостоке и ряде других регионов.

«В Хабаровске есть как минимум шесть спортивных объектов, соответствующих требованиям по доступности маломобильных групп населения. Спортивные сооружения подойдут для тренировок по волейболу, баскетболу, бадминтону, пауэрлифтингу, футболу, настольному теннису, легкой атлетике, дзюдо, тхэквондо, пулевой стрельбе и стрельбе из лука, — сообщил министр физической культуры и спорта Хабаровского края Семен Экшенгер. — Окончательное решение о проведении заключительного этапа тренировочных сборов в преддверии Паралимпийских игр будут принимать федерации совместно с Паралимпийским комитетом России. Мы направили Павлу Алексеевичу Рожкову свои предложения и готовы принять у себя сборные команды».

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Как сообщили ТАСС в департаменте физической культуры и спорта Приморья, в регионе есть один сертифицированный спортивный объект, на котором обеспечен доступ маломобильных спортсменов — спорткомплекс «Олимпиец». «В нем инвалиды могут заниматься плаванием, игровыми видами спорта, в том числе баскетболом и регби на колясках. Также сейчас идет ремонт в тренажерном зале адаптивного спорта, в котором установят новые силовые тренажеры, в том числе для занятий пауэрлифтингом и жимом штанги», — сказал представитель министерства.

В министерстве спорта Сахалинской области агентству сообщили, что в регионе есть подходящая для подготовки паралимпийцев инфраструктура. «В Сахалинской области созданы все условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли комфортно заниматься физкультурой и спортом. Каждый спортивный объект оснащен необходимым оборудованием. Благодаря этому люди с инвалидностью могут развиваться в разных направлениях — заниматься горнолыжным спортом, легкой атлетикой, единоборствами и другими видами спорта. Инфраструктура позволяет обеспечить не только тренировочный процесс, но и проводить международные соревнования», — отметили в министерстве.