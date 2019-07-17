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11:12 (мск), источник: ТАСС

Минспорт РФ и «Крокус интернешнл» подписали договор о сотрудничестве

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Министр спорта России Павел Колобков и генеральный директор компании «Крокус интернешнл» Араз Агаларов подписали договор о сотрудничестве и взаимодействии в целях реализации проекта «Спорт — норма жизни». Церемония подписания соглашения прошла в среду в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Договор рассчитан на три года. Документ определяет принципы, направления и формы сотрудничества министерства спорта и компании в целях реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».

«В рамках соглашения у нас также планируется организация выставок. У нас впереди форум “Россия — спортивная держава”, компания “Крокус интернешнл” поможет нам в организации», — заявил Колобков.

«Уверен, наше сотрудничество будет взаимовыгодным и успешным», — добавил Агаларов.

Во вторник аналогичный договор был подписан между Колобковым и генеральным директором «Газпром нефти» Александром Дюковым. При участии Минспорта России компания продолжит развивать спортивные проекты, которые реализуются в рамках корпоративной программы социальных инвестиций «Родные города».

Проект «Спорт — норма жизни» входит в нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019−2024 годы. Нацпроект также включает в себя еще четыре федеральных проекта: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение» и «Укрепление общественного здоровья». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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