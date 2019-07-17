Минспорт РФ и «Крокус интернешнл» подписали договор о сотрудничестве

Источник: РИА "Новости"

Договор рассчитан на три года. Документ определяет принципы, направления и формы сотрудничества министерства спорта и компании в целях реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни».

«В рамках соглашения у нас также планируется организация выставок. У нас впереди форум “Россия — спортивная держава”, компания “Крокус интернешнл” поможет нам в организации», — заявил Колобков.

«Уверен, наше сотрудничество будет взаимовыгодным и успешным», — добавил Агаларов.

Во вторник аналогичный договор был подписан между Колобковым и генеральным директором «Газпром нефти» Александром Дюковым. При участии Минспорта России компания продолжит развивать спортивные проекты, которые реализуются в рамках корпоративной программы социальных инвестиций «Родные города».