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12:19 (мск), источник: ТАСС

Главы ОКР и Венгерского олимпийского комитета подписали меморандум о взаимопонимании

БУДАПЕШТ, 19 июля. /ТАСС/. Венгерский олимпийский комитет (ВОК) и Олимпийский комитет России (ОКР) в Будапеште, где накануне стартовал чемпионат мира по фехтованию, подписали меморандум о взаимопонимании. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ОКР.

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Источник: РИА "Новости"

Подписи под документом поставили глава ОКР Станислав Поздняков, находящийся в Будапеште в качестве главы Европейской конфедерации фехтования, и президент ВОК Кристиан Кульчар, оба являются победителями и призерами Олимпийских игр и чемпионатов мира по фехтованию. Сотрудничество включает совместные тренировочные сборы, подготовку тренеров и делегирование спортивных судей.

«Россия является спортивной супердержавой, ее национальные сборные одни из сильнейших в мире, они занимают лидирующие позиции в нескольких видах спорта. Подписанием меморандума мы открыли венгерским спортивным федерациям дверь для сотрудничества в нескольких областях. Однако партнерство приносит благо только тогда, когда оно взаимно. Есть виды спорта, где россиянам есть чему поучиться у нас», — сказал Кульчар.

Президент Венгерского олимпийского комитета также напомнил, что спортивная дружба двух стран длится уже более века — с 1894 года, когда был создан Международный олимпийский комитет.

Поздняков, в свою очередь, подчеркнул, что ОКР готов делиться информацией со своими венгерскими коллегами и совместно организовывать программы, пользу от которых получат все члены олимпийской семьи. «Мы можем поделиться своим опытом в области спортивного администрирования, спортивных дисциплин и организации крупных спортивных мероприятий», — сказал президент ОКР.

В предыдущие годы Венгерский олимпийский комитет также подписал соглашения о сотрудничестве с национальными олимпийскими комитетами Алжира, Австралии, Чехии, Польши, Тайваня и Вьетнама.

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