Япония планирует доставить олимпийский факел на МКС

Источник: AP 2019

Отмечается, что в настоящее время идет согласование этого вопроса. Планируется, что с борта МКС факел в открытый космос вынесет японский космонавт.

Первый раз олимпийский факел побывал в открытом космосе в 2013 году рамках эстафеты, проходившей перед зимними Играми в Сочи.

Эстафета олимпийского огня стартует 26 марта 2020 года и завершится 24 июля. Во время эстафеты огонь, в частности, побывает на горе Фудзи и в храме Ицукусима, факелоносцы пробегут по главным историческим и популярным достопримечательностям страны. Эстафета также захватит районы, которые продолжают восстанавливаться после стихийных бедствий.