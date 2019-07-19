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15:34 (мск), источник: ТАСС

Япония планирует доставить олимпийский факел на МКС

ТОКИО, 19 июля. /ТАСС/. Олимпийский факел может вновь побывать в открытом космосе — организаторы летних Игр 2020 года в Токио рассчитывают доставить его на МКС в рамках эстафеты олимпийского огня. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

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Источник: AP 2019

Отмечается, что в настоящее время идет согласование этого вопроса. Планируется, что с борта МКС факел в открытый космос вынесет японский космонавт.

Первый раз олимпийский факел побывал в открытом космосе в 2013 году рамках эстафеты, проходившей перед зимними Играми в Сочи.

Эстафета олимпийского огня стартует 26 марта 2020 года и завершится 24 июля. Во время эстафеты огонь, в частности, побывает на горе Фудзи и в храме Ицукусима, факелоносцы пробегут по главным историческим и популярным достопримечательностям страны. Эстафета также захватит районы, которые продолжают восстанавливаться после стихийных бедствий.

Олимпийские игры 2020 года пройдут с 24 июля по 9 августа.

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