Стартует летний Европейский юношеский олимпийский фестиваль в Баку

Источник: РИА "Новости"

Соревнования продлятся неделю, до 27 июля. В ходе фестиваля в Баку будет задействовано 12 спортивных объектов.

Состав участников

В фестивале примут участие более 3,5 тысячи спортсменов из 50 стран Европы. Спортсмены в возрасте от 14 до 18 лет разыграют медали в десяти видах спорта: баскетболе, велоспорте на шоссе, волейболе, гандболе, дзюдо, легкой атлетике, плавании, спортивной борьбе, спортивной гимнастике и теннисе.

Среди участников Европейского юношеского олимпийского летнего фестиваля в Баку впервые будет спортсмен-беженец. В соревнованиях по легкой атлетике под флагом Европейских олимпийских комитетов (EOC) примет участие 16-летняя Назрет Кофко из Эритреи.

Что касается россиян, то, несмотря на то что российские легкоатлеты на международных турнирах выступают в нейтральном статусе, получая допуск от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IААF), на турнире в Баку они выступят под российским флагом, так как фестиваль проходит под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК) и EOC.

Российская делегация отправилась в Баку в составе 108 спортсменов. Сборная России выступит во всех видах программы, кроме гандбола, а в баскетболе на фестивале Россия будет представлена только женской сборной.

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР) пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анастасия Давыдова отметила, что «дорога к Олимпийским играм долгая и очень сложная».

«Каждому из вас придется пройти большое количество турниров и соперников. На олимпийском фестивале в Баку вы в полной мере ощутите олимпийский дух, найдете новых друзей. Сейчас вам нужно максимально сосредоточиться, ни на что не отвлекаться, чтобы добиться побед. Желаю, чтобы этот фестиваль стал для вас первой ступенью на пути к Олимпийским играм», — сказала Давыдова на церемонии проводов российской команды на базе «Озеро Круглое» в Московской области.

Знаменосцем российской команды на фестивале будет Виолетта Игнатьева, которая на юношеских Олимпийских играх-2018 в Буэнос-Айресе завоевала серебро в метании диска.

«Для меня большая честь быть знаменосцем. Я выступала на юношеском олимпийском фестивале в Дьере, на юношеских Играх в Буэнос-Айресе, поэтому для меня быть частью команды России, с одной стороны, привычно, а с другой — всякий раз очень волнительно. Плюс каждый раз это возможность выступать в национальной экипировке, с флагом. На этот раз хочется услышать и гимн России в свою честь», — отметила Игнатьева.

Соревнования

Открытие фестиваля состоится 21 июля в комплексе «Бакинский кристальный зал». А еще до старта церемонии в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева медали разыграют в спортивной борьбе. Этот вид спорта дебютирует в программе фестиваля. Юноши в весовой категории 45 и 55 килограммов поборются в греко-римской и вольной борьбе. Однако организационный комитет принял решение не вручать медали до церемонии открытия. Спортсмены получат свои награды 22 июля.

Интересными обещают быть соревнования по плаванию среди девушек, так как в команду России вошла 14-летняя Евгения Чикунова, которая на взрослом апрельском чемпионате России в Москве победила на дистанции 200 метров брассом, опередив пятикратную чемпионку мира, трехкратного призера Олимпиад Юлию Ефимову. На юниорском чемпионате Европы в Казани Чикунова проплыла 200-метровку брасом за 2 минуты 21,07 секунды, а это лучше всех результатов Ефимовой и двукратной олимпийской чемпионки американки Лилли Кинг в этом сезоне.