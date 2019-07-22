Дегтярев: Букмекерские отчисления в федерации и лиги должны быть увеличены в два раза
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Отчисления букмекеров в спортивные федерации и профессиональные лиги должны быть увеличены как минимум в два раза. Об этом на
МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Отчисления букмекеров в спортивные федерации и профессиональные лиги должны быть увеличены как минимум в два раза. Об этом на
Обязанность осуществлять целевые отчисления в пользу спортивных федераций и профессиональных лиг была возложена на букмекеров в апреле 2017 года. Согласно закону, букмекеры отчисляют 5% от своего дохода на развитие спорта тех направлений, ставки на которые принимает оператор. Общий объем отчислений должен составлять ежеквартально не менее 15 млн рублей. 20% этих средств идет на развитие
«По букмекерам всю весну обсуждали вопрос, что надо наводить порядок в этом. Сейчас букмекеры под миллиард рублей в год отчисляют в спортивные федерации. Это неплохо, но считаем, что надо увеличивать эту цифру в два раза — как минимум до 2 млрд в год», — сказал Дегтярев.
«Сейчас надо запретить прием ставок на