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14:27 (мск), источник: ТАСС

Дегтярев: Букмекерские отчисления в федерации и лиги должны быть увеличены в два раза

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Отчисления букмекеров в спортивные федерации и профессиональные лиги должны быть увеличены как минимум в два раза. Об этом на пресс-конференции в понедельник рассказал председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Государственной Думы Российской Федерации Михаил Дегтярев.

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Источник: РИА "Новости"

Обязанность осуществлять целевые отчисления в пользу спортивных федераций и профессиональных лиг была возложена на букмекеров в апреле 2017 года. Согласно закону, букмекеры отчисляют 5% от своего дохода на развитие спорта тех направлений, ставки на которые принимает оператор. Общий объем отчислений должен составлять ежеквартально не менее 15 млн рублей. 20% этих средств идет на развитие детско-юношеского спорта, а 80% — профессионального спорта.

«По букмекерам всю весну обсуждали вопрос, что надо наводить порядок в этом. Сейчас букмекеры под миллиард рублей в год отчисляют в спортивные федерации. Это неплохо, но считаем, что надо увеличивать эту цифру в два раза — как минимум до 2 млрд в год», — сказал Дегтярев.

«Сейчас надо запретить прием ставок на что-либо другое, кроме спорта. Считаем, что букмекерская деятельность — это часть физкультуры и спорта. Никакие ставки ни на какие события кроме спорта не должны приниматься», — добавил он.

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