Дегтярев: Букмекерские отчисления в федерации и лиги должны быть увеличены в два раза

Источник: РИА "Новости"

Обязанность осуществлять целевые отчисления в пользу спортивных федераций и профессиональных лиг была возложена на букмекеров в апреле 2017 года. Согласно закону, букмекеры отчисляют 5% от своего дохода на развитие спорта тех направлений, ставки на которые принимает оператор. Общий объем отчислений должен составлять ежеквартально не менее 15 млн рублей. 20% этих средств идет на развитие детско-юношеского спорта, а 80% — профессионального спорта.

«По букмекерам всю весну обсуждали вопрос, что надо наводить порядок в этом. Сейчас букмекеры под миллиард рублей в год отчисляют в спортивные федерации. Это неплохо, но считаем, что надо увеличивать эту цифру в два раза — как минимум до 2 млрд в год», — сказал Дегтярев.