Презентация роботов-талисманов летней Олимпиады состоялась в Токио

Источник: AP 2019

Как отмечают организаторы, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио-2020 станут самыми инновационными играми за всю историю благодаря представлению новых роботов, которые будут приветствовать болельщиков и спортсменов в местах проведения соревнований, обмениваться эмоциями, предоставляя всем высокотехнологичный опыт Японии.

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Наибольший интерес вызывают роботизированные талисманы Игр.

Имена талисманов были определены ранее голосованием среди школьников.

В итоге маскоты были названы Мирайтова (талисман Олимпиады) и Сомейти (талисман Паралимпиады).

Разработчики из корпорации Toyota планируют также представить на Играх робота, который сможет подбирать и возвращать снаряды (молот, копье, диск) с поля для легкоатлетических метаний.