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23 июля, источник: БЕЛТА

Презентация роботов-талисманов летней Олимпиады состоялась в Токио

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Токио презентованы роботы-талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года, сообщает официальный сайт Игр.

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Источник: AP 2019

Как отмечают организаторы, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио-2020 станут самыми инновационными играми за всю историю благодаря представлению новых роботов, которые будут приветствовать болельщиков и спортсменов в местах проведения соревнований, обмениваться эмоциями, предоставляя всем высокотехнологичный опыт Японии.

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Наибольший интерес вызывают роботизированные талисманы Игр.

Имена талисманов были определены ранее голосованием среди школьников.

В итоге маскоты были названы Мирайтова (талисман Олимпиады) и Сомейти (талисман Паралимпиады).

Разработчики из корпорации Toyota планируют также представить на Играх робота, который сможет подбирать и возвращать снаряды (молот, копье, диск) с поля для легкоатлетических метаний.

Токио получил право проведения летней Олимпиады-2020 на сессии МОК в Буэнос-Айресе 7 сентября 2013 года. Игры пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября 2020 года.

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