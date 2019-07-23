Госдума приняла во втором чтении законопроект о работе фитнес-центров
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, регулирующий работу
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором, основном чтении законопроект, регулирующий работу
«Фитнес-центры являются
Прописываются требования к фитнес-центрам: они обязаны «создавать условия по оказанию гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию, в том числе посредством предоставления помещений, зданий, сооружений, обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием», привлекать лишь профессиональных работников, обеспечивая им условия для повышения квалификации.
Ко второму чтению внесена и поддержана поправка, наделяющая