Госдума приняла во втором чтении законопроект о работе фитнес-центров

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«Фитнес-центры являются физкультурно-спортивными организациями, целью деятельности которых является оказание гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию», — говорится в тексте документа. Устанавливается, что фитнес-центры могут быть членами спортивных объединений и устанавливать стандарты качества оказываемых услуг, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязываются применять профессиональные стандарты в части требований к квалификации работников.

Прописываются требования к фитнес-центрам: они обязаны «создавать условия по оказанию гражданам услуг по физической подготовке и физическому развитию, в том числе посредством предоставления помещений, зданий, сооружений, обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием», привлекать лишь профессиональных работников, обеспечивая им условия для повышения квалификации.