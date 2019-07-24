Новый стадион и гигантская Олимпийская деревня. Как изменился Токио за год до Игр-2020
Город практически готов к Олимпиаде — остались лишь последние штрихи.
Город практически готов к Олимпиаде — остались лишь последние штрихи.
Японская столица быстрыми темпами готовится к проведению летних Олимпийских игр, открытие которых состоится ровно через год. Большинство строительных работ, как убедился корреспондент ТАСС, сейчас находится на завершающей стадии, а организаторам остается запустить еще один обратный отсчет длительностью 365 дней.
Тихий, спокойный район Синдзюку недалеко от одноименного крупного вокзала и паркового комплекса
Сама арена строится на месте старого национального стадиона, возведенного к токийской Олимпиаде 1964 года. Стройплощадка обнесена невысоким белым забором, на котором установлены необходимые в Японии измерители уровня шума, а все выезды оборудованы техникой для мойки колес большегрузных машин, чтобы грязь не разносилась по городу. С первого взгляда на возвышающуюся махину становится понятно, что строители и дизайнеры сдержали свои проектные обещания. Территория действительно очень зеленая: вокруг высажены многочисленные деревья, пусть пока и относительно молодые, а с обрамляющих арену галерей свисают различные растения, высаженные в кадках.
Неподалеку от стадиона уже открыт маленький парк, где установлены олимпийские кольца и статуя отца современной Олимпиады и второго по счету президента Международного олимпийского комитета Пьера де Кубертена. Также здесь можно ознакомиться с уменьшенными копиями чаш для олимпийского огня, установленных во время Олимпийских игр в японских городах Токио (1964), Саппоро (1972) и Нагано (1998). Пока что это основное место, куда токийцы и туристы приходят, чтобы ощутить дух грядущего спортивного праздника и, конечно же, сделать пару памятных фотографий на фоне стадиона и разноцветных колец.
Изначально строительство Олимпийского стадиона в Токио должно было проходить по проекту знаменитой на весь мир британки иракского происхождения Захи Хадид, скончавшейся в 2016 году, однако
Автором проекта, получившего одобрение правительства, стал японец Кэнго Кума. Его план основан на традициях национальной японской архитектуры в стиле «дерево и зелень», в нем использованы мотивы древних средневековых построек. Стадион подчеркнуто экологичен и умело вписан в окружающий ландшафт.
Строительство осуществляет консорциум во главе с компанией Taisei Corp. Все работы идут в соответствии с графиком, их планируется завершить к декабрю текущего года. Около 80% всех необходимых затрат будет компенсировано из государственной казны и столичного бюджета, остальные расходы планируется возместить за счет проведения пяти спортивных лотерей.
Одним из наиболее грандиозных проектов к Играм 2020 года стало строительство Олимпийской деревни для спортсменов на насыпном острове Харуми в Токийском заливе. Общая площадь застройки составляет около 13 гектаров, еще пять гектаров в новом районе займут парки, инфраструктура
После Олимпиады строительство в районе продолжится: планируется возвести еще два высотных жилых и офисных здания высотой около 50 этажей, детские сады и школы. В общей сложности к 2023 году, когда начнется заселение, будет сдано 5,6 тыс. квартир, а население района составит не менее 12 тыс. жителей.
«Квартиры у нас начнут поступать в продажу с 26 июля. Соискателям необходимо будет забронировать квартиру, однако выплаты по ипотеке начнутся только с 2023 года, когда мы сдадим все дома и достроим необходимую инфраструктуру. То есть въехать в новую квартиру получится только через три года после Олимпиады», — рассказала корреспонденту ТАСС представитель
По ее словам, на острове Харуми будет реализована концепция «город в городе», и все необходимое для жизни будет располагаться в шаговой доступности. Также здесь планируется высадить около 4 тыс. деревьев и построить два больших парка. «Еще одной важной особенностью этого района станет создание первой в Токио системы скоростных автобусов, которые будут передвигаться с малыми интервалами по выделенным полосам», — отметила она.
Что касается цен на жилье, сдающееся с чистовой отделкой, то они начинаются от $500 тыс. за квартиру с двумя спальнями и
Проект района на острове Харуми станет самым массовым вводом жилья в эксплуатацию за последние годы в Токио. Инвесторы проявляют к нему большой интерес, и, по прогнозам, продажа квартир здесь будет вестись очень активно.
Подготовка к Играм 2020 года переходит в финальную стадию, и, согласно заверению японских властей, никаких опозданий по срокам сдачи пока что нет. Международный олимпийский комитет также дал заключение о высокой степени готовности японской столицы к Олимпиаде.
25 спортивных объектов расположены в Токио, при этом большинство из них сконцентрированы в портовой части города, в том числе на насыпных островах в заливе. Еще 17 объектов находятся за пределами столицы. К примеру, футбольный турнир частично пройдет на стадионах в
«С конца июня мы начали проводить тестовые мероприятия на уже построенных объектах, чтобы проверить их возможности. Кроме того, попрактиковаться перед Олимпиадой нам поможет чемпионат мира по регби, который начнется в следующем месяце в Японии. Также нам уже сейчас необходимо задуматься над тем, как мы будем использовать олимпийские объекты после Игр», — отметила губернатор Токио Юрико Коикэ на брифинге для иностранных журналистов, приуроченном к году до открытия Олимпиады.
По ее словам, большое внимание уделяется обеспечению безопасности, а также мерам по борьбе с жаркой погодой. «На стадионах мы будем раздавать веера, головные уборы. Также по городу мы устанавливаем сейчас специальное оборудование, чтобы разбрызгивать водяной туман, будем стараться создать максимально большое количество зон с тенью. Хочется надеяться, что следующее лето будет таким же прохладным, как это», — сказала она.
Среди других мер — укладка асфальта с покрытием, способным поглощать тепло. В результате его температура под прямыми солнечными лучами на восемь градусов меньше по сравнению с обычным покрытием. Чтобы минимизировать воздействие жары, часть дисциплин на открытом воздухе, включая марафон, будет начинаться очень рано — около шести утра.
Однако жаркая и влажная погода, несмотря на все обещанные меры, вызывает большое беспокойство у спортсменов и болельщиков. Летом 2018 года температура в Японии побила все прошлые рекорды: к примеру, в центре Токио днем воздух прогревался до 39 градусов, а на окраине столичной префектуры в городе Оме и вовсе был зафиксирован самый высокий за всю историю наблюдений показатель — 40,8 градуса Цельсия. Эксперты считают, что такая погода в разгар Игр может привести к большому числу случаев солнечных ударов и возникновению других проблем со здоровьем.
Токийские власти заявляют, что основной акцент во время организации летней Олимпиады делается на экологию и гармонию с окружающей средой. Это нашло отражение в строительстве инфраструктуры к предстоящим Играм. Не обошлось и без других необычных инициатив.
В результате за два года проведения акции городские власти по всей стране собрали почти 79 тыс. т электроники. «Все министры кабинета и другие чиновники, которые приходили к нам в токийскую администрацию, приносили с собой старую технику, помогая тем самым нашей инициативе», — рассказала губернатор столичной префектуры. Еще 6 млн мобильных телефонов сдали их владельцы в магазины телекоммуникационного оператора NTT. Все этим меры помогли добыть 32 кг золота, 3,5 т серебра и 2,2 т бронзы для изготовления олимпийских медалей.
Факелы для эстафеты олимпийского огня также изготовлены из вторичного сырья: для них использовали алюминий с временных домов, построенных для пострадавших от разрушительного землетрясения и цунами на
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Олимпийский огонь зажгут 11 марта — в память о трагедии 2011 года, а сама эстафета начнется 26 марта 2020 года в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима.
Факел также пронесут через поселок Окума, где располагаются реакторы аварийной АЭС, и рядом со скульптурой «Чудесной сосны». Она символизирует единственное из 70 тыс. деревьев в городе Рикудзэнтаката, уцелевшее после стихийного бедствия. К сожалению, оно не смогло перенести последствия цунами и погибло в 2012 году.
Вслед за Фукусимой олимпийское пламя будет продвигаться на запад страны главным образом через префектуры на побережье Тихого океана. Затем эстафета переместится на самый южный остров Окинава, откуда развернется в обратном направлении и продолжит движение уже на восток по побережью Японского моря и далее в северную префектуру Хоккайдо и
По три дня факел пробудет в Фукусиме, Иватэ, Мияги, Сидзуоке и трех префектурах столичного региона. Продолжительность эстафеты в Токио составит 15 дней. В остальных регионах страны олимпийский огонь будет находиться не дольше двух дней.
В качестве талисманов Игр были выбраны персонажи в стиле японского аниме с синим и розовым клетчатым узором в стиле итимацу. Это специфический клетчатый дизайн эпохи Эдо (1603−1868). Он использован также в выбранной еще в апреле прошлого года круглой эмблеме Игр-2020. Они получили имена Мирайтова и Сомэйти.
Имя талисмана Мирайтова состоит из двух японских слов «мирай» — будущее и «това» — вечность. Что касается Сомэйти, то его имя стало производным от сорта сакуры Сомэйёсино из префектуры Нара, который также называют королевской вишней, и английской фразы so mighty (такой могущественный). Сомэйти, по задумке организаторов, олицетворяет собой сердце Японии и удивительные способности паралимпийских атлетов.
Алексей Заврачаев