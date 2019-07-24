Новый стадион и гигантская Олимпийская деревня. Как изменился Токио за год до Игр-2020

Источник: AP 2019

Японская столица быстрыми темпами готовится к проведению летних Олимпийских игр, открытие которых состоится ровно через год. Большинство строительных работ, как убедился корреспондент ТАСС, сейчас находится на завершающей стадии, а организаторам остается запустить еще один обратный отсчет длительностью 365 дней.

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Место проведения изменить нельзя

Тихий, спокойный район Синдзюку недалеко от одноименного крупного вокзала и паркового комплекса Синдзюку-Гёэн. Через него проходит полоса железной дороги, вглубь тянется типичная для Японии малоэтажная плотная застройка, узкие дороги для автомобилей и пешеходов, совсем рядом расположена императорская резиденция Акасака. Именно здесь строится Олимпийский стадион, где ровно через год сотни спортсменов под оглушительные аплодисменты зрителей пройдут со своими национальными флагами на церемонии открытия Игр-2020. А пока размеренную жизнь района лишь слегка нарушают звуки строительной техники и голоса регулировщиков, которые указывают проходящим мимо людям путь по частично перекрытому тротуару.

Сама арена строится на месте старого национального стадиона, возведенного к токийской Олимпиаде 1964 года. Стройплощадка обнесена невысоким белым забором, на котором установлены необходимые в Японии измерители уровня шума, а все выезды оборудованы техникой для мойки колес большегрузных машин, чтобы грязь не разносилась по городу. С первого взгляда на возвышающуюся махину становится понятно, что строители и дизайнеры сдержали свои проектные обещания. Территория действительно очень зеленая: вокруг высажены многочисленные деревья, пусть пока и относительно молодые, а с обрамляющих арену галерей свисают различные растения, высаженные в кадках.

Источник: © Алексей Заврачаев/ТАСС

Неподалеку от стадиона уже открыт маленький парк, где установлены олимпийские кольца и статуя отца современной Олимпиады и второго по счету президента Международного олимпийского комитета Пьера де Кубертена. Также здесь можно ознакомиться с уменьшенными копиями чаш для олимпийского огня, установленных во время Олимпийских игр в японских городах Токио (1964), Саппоро (1972) и Нагано (1998). Пока что это основное место, куда токийцы и туристы приходят, чтобы ощутить дух грядущего спортивного праздника и, конечно же, сделать пару памятных фотографий на фоне стадиона и разноцветных колец.

Проект стадиона

Изначально строительство Олимпийского стадиона в Токио должно было проходить по проекту знаменитой на весь мир британки иракского происхождения Захи Хадид, скончавшейся в 2016 году, однако из-за его сложности и дороговизны — порядка $2,2 млрд — столичные власти столкнулись с масштабной критикой в свой адрес. После жарких дебатов от него пришлось отказаться, а токийская администрация стала искать другого архитектора с новой задумкой.

Автором проекта, получившего одобрение правительства, стал японец Кэнго Кума. Его план основан на традициях национальной японской архитектуры в стиле «дерево и зелень», в нем использованы мотивы древних средневековых построек. Стадион подчеркнуто экологичен и умело вписан в окружающий ландшафт.

По сравнению с проектом Хадид удалось практически в два раза — до $1,2 млрд — снизить строительную смету, однако вместимость арены также пришлось сократить с 80 тыс. до 68 тыс. человек. Кроме того, сами работы по возведению новой конструкции были начаты в декабре 2016 года — на 14 месяцев позже изначально запланированного срока.

Строительство осуществляет консорциум во главе с компанией Taisei Corp. Все работы идут в соответствии с графиком, их планируется завершить к декабрю текущего года. Около 80% всех необходимых затрат будет компенсировано из государственной казны и столичного бюджета, остальные расходы планируется возместить за счет проведения пяти спортивных лотерей.

Деревня на острове

Одним из наиболее грандиозных проектов к Играм 2020 года стало строительство Олимпийской деревни для спортсменов на насыпном острове Харуми в Токийском заливе. Общая площадь застройки составляет около 13 гектаров, еще пять гектаров в новом районе займут парки, инфраструктура и т. д. Всего в первой очереди здесь появится 21 жилой дом высотой от 14 до 18 этажей, где во время Игр будут жить спортсмены.

Макет Олимпийской деревни | Источник: © Алексей Заврачаев/ТАСС

После Олимпиады строительство в районе продолжится: планируется возвести еще два высотных жилых и офисных здания высотой около 50 этажей, детские сады и школы. В общей сложности к 2023 году, когда начнется заселение, будет сдано 5,6 тыс. квартир, а население района составит не менее 12 тыс. жителей.

«Квартиры у нас начнут поступать в продажу с 26 июля. Соискателям необходимо будет забронировать квартиру, однако выплаты по ипотеке начнутся только с 2023 года, когда мы сдадим все дома и достроим необходимую инфраструктуру. То есть въехать в новую квартиру получится только через три года после Олимпиады», — рассказала корреспонденту ТАСС представитель компании-застройщика.

По ее словам, на острове Харуми будет реализована концепция «город в городе», и все необходимое для жизни будет располагаться в шаговой доступности. Также здесь планируется высадить около 4 тыс. деревьев и построить два больших парка. «Еще одной важной особенностью этого района станет создание первой в Токио системы скоростных автобусов, которые будут передвигаться с малыми интервалами по выделенным полосам», — отметила она.

Что касается цен на жилье, сдающееся с чистовой отделкой, то они начинаются от $500 тыс. за квартиру с двумя спальнями и кухней-гостиной общей площадью 65 кв. м и доходят до $940 тыс. за просторную «трешку» евроформата площадью 110 кв. м. Самые дорогие объекты ценой до $2 млн появятся в высотных зданиях на последних этажах.

Источник: © Алексей Заврачаев/ТАСС

Проект района на острове Харуми станет самым массовым вводом жилья в эксплуатацию за последние годы в Токио. Инвесторы проявляют к нему большой интерес, и, по прогнозам, продажа квартир здесь будет вестись очень активно.

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Все идет по плану

Подготовка к Играм 2020 года переходит в финальную стадию, и, согласно заверению японских властей, никаких опозданий по срокам сдачи пока что нет. Международный олимпийский комитет также дал заключение о высокой степени готовности японской столицы к Олимпиаде.

25 спортивных объектов расположены в Токио, при этом большинство из них сконцентрированы в портовой части города, в том числе на насыпных островах в заливе. Еще 17 объектов находятся за пределами столицы. К примеру, футбольный турнир частично пройдет на стадионах в северо-восточной части основного острова Хонсю и в Саппоро на северном острове Хоккайдо, а матчи по бейсболу и софтболу состоятся на арене в префектуре Фукусима.

«С конца июня мы начали проводить тестовые мероприятия на уже построенных объектах, чтобы проверить их возможности. Кроме того, попрактиковаться перед Олимпиадой нам поможет чемпионат мира по регби, который начнется в следующем месяце в Японии. Также нам уже сейчас необходимо задуматься над тем, как мы будем использовать олимпийские объекты после Игр», — отметила губернатор Токио Юрико Коикэ на брифинге для иностранных журналистов, приуроченном к году до открытия Олимпиады.

По ее словам, большое внимание уделяется обеспечению безопасности, а также мерам по борьбе с жаркой погодой. «На стадионах мы будем раздавать веера, головные уборы. Также по городу мы устанавливаем сейчас специальное оборудование, чтобы разбрызгивать водяной туман, будем стараться создать максимально большое количество зон с тенью. Хочется надеяться, что следующее лето будет таким же прохладным, как это», — сказала она.

Разбрызгиватель водяного пара | Источник: © Алексей Заврачаев/ТАСС

Среди других мер — укладка асфальта с покрытием, способным поглощать тепло. В результате его температура под прямыми солнечными лучами на восемь градусов меньше по сравнению с обычным покрытием. Чтобы минимизировать воздействие жары, часть дисциплин на открытом воздухе, включая марафон, будет начинаться очень рано — около шести утра.

Однако жаркая и влажная погода, несмотря на все обещанные меры, вызывает большое беспокойство у спортсменов и болельщиков. Летом 2018 года температура в Японии побила все прошлые рекорды: к примеру, в центре Токио днем воздух прогревался до 39 градусов, а на окраине столичной префектуры в городе Оме и вовсе был зафиксирован самый высокий за всю историю наблюдений показатель — 40,8 градуса Цельсия. Эксперты считают, что такая погода в разгар Игр может привести к большому числу случаев солнечных ударов и возникновению других проблем со здоровьем.

Медали и факелы

Токийские власти заявляют, что основной акцент во время организации летней Олимпиады делается на экологию и гармонию с окружающей средой. Это нашло отражение в строительстве инфраструктуры к предстоящим Играм. Не обошлось и без других необычных инициатив.

К примеру, олимпийские медали было решено частично сделать из бывшей в употреблении электроники, в первую очередь смартфонов и планшетов, которые собирали по всей стране. Для жителей такая концепция оказалась вполне выгодна, поскольку обычно утилизация стоит денег и подобную аппаратуру просто так выбросить нельзя.

В результате за два года проведения акции городские власти по всей стране собрали почти 79 тыс. т электроники. «Все министры кабинета и другие чиновники, которые приходили к нам в токийскую администрацию, приносили с собой старую технику, помогая тем самым нашей инициативе», — рассказала губернатор столичной префектуры. Еще 6 млн мобильных телефонов сдали их владельцы в магазины телекоммуникационного оператора NTT. Все этим меры помогли добыть 32 кг золота, 3,5 т серебра и 2,2 т бронзы для изготовления олимпийских медалей.

Факелы для эстафеты олимпийского огня также изготовлены из вторичного сырья: для них использовали алюминий с временных домов, построенных для пострадавших от разрушительного землетрясения и цунами на северо-востоке Японии в 2011 году. Если смотреть на факел сверху, то он напоминает цветок сакуры — дерева, привычно ассоциирующегося с Японией. Из каждого его лепестка будут выходить отдельные языки пламени, сливающиеся воедино.

Эстафета и талисманы

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа, а Паралимпиада продлится с 25 августа по 6 сентября. Олимпийский огонь зажгут 11 марта — в память о трагедии 2011 года, а сама эстафета начнется 26 марта 2020 года в футбольном тренировочном центре в префектуре Фукусима.

Факел также пронесут через поселок Окума, где располагаются реакторы аварийной АЭС, и рядом со скульптурой «Чудесной сосны». Она символизирует единственное из 70 тыс. деревьев в городе Рикудзэнтаката, уцелевшее после стихийного бедствия. К сожалению, оно не смогло перенести последствия цунами и погибло в 2012 году.

Сувенирный магазин | Источник: © Алексей Заврачаев/ТАСС

Вслед за Фукусимой олимпийское пламя будет продвигаться на запад страны главным образом через префектуры на побережье Тихого океана. Затем эстафета переместится на самый южный остров Окинава, откуда развернется в обратном направлении и продолжит движение уже на восток по побережью Японского моря и далее в северную префектуру Хоккайдо и северо-восточные префектуры Иватэ и Мияги, также подвергшиеся разрушительному воздействию цунами. Завершающий этап эстафеты начнется в префектуре Сидзуока, охватит граничащие со столицей префектуры Сайтама, Тиба и Канагава, где будет расположено множество олимпийских объектов, и завершится в Токио 24 июля, в день открытия Игр.

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По три дня факел пробудет в Фукусиме, Иватэ, Мияги, Сидзуоке и трех префектурах столичного региона. Продолжительность эстафеты в Токио составит 15 дней. В остальных регионах страны олимпийский огонь будет находиться не дольше двух дней.

В качестве талисманов Игр были выбраны персонажи в стиле японского аниме с синим и розовым клетчатым узором в стиле итимацу. Это специфический клетчатый дизайн эпохи Эдо (1603−1868). Он использован также в выбранной еще в апреле прошлого года круглой эмблеме Игр-2020. Они получили имена Мирайтова и Сомэйти.

Имя талисмана Мирайтова состоит из двух японских слов «мирай» — будущее и «това» — вечность. Что касается Сомэйти, то его имя стало производным от сорта сакуры Сомэйёсино из префектуры Нара, который также называют королевской вишней, и английской фразы so mighty (такой могущественный). Сомэйти, по задумке организаторов, олицетворяет собой сердце Японии и удивительные способности паралимпийских атлетов.