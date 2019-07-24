Глава МОК Бах заявил, что готовность Токио к ОИ-2020 превысила все ожидания

Источник: РИА "Новости"

«Через год в Японии будет твориться история. Это будет уникальный момент для наших японских друзей показать миру лучшее, что есть в Японии, в том числе богатую историю, высокие технологии, гостеприимство. Я никогда не видел других городов, которые были бы настолько хорошо готовы к Олимпиаде за год до нее», — сказал Бах.

По его словам, для Японии грядущая Олимпиада стала символом объединения нации. В результате огромное число представителей бизнеса проявили интерес к этому событию, а десятки тысяч волонтеров выразили намерение принять участие в организации Игр. Бах на церемонии также подписал официальное приглашение всем спортсменам государств, входящих в МОК, а также сборной беженцев принять участие в Олимпиаде 2020 года.

Во время мероприятия также выступили премьер-министр Японии Синдзо Абэ, губернатор Токио Юрико Коикэ и глава организационного комитета «Токио-2020» Ёсиро Мори.