Минспорт РФ и Фонд поддержки олимпийцев подписали соглашение о сотрудничестве

Источник: РИА "Новости"

Соглашение подписали министр спорта Павел Колобков и исполнительный директор фонда Александр Катушев. Оно рассчитано до 31 декабря 2020 года с пролонгацией на один год.

«Я благодарен руководству фонда и всем членам фонда за оказанную поддержку, — заявил журналистам Колобков. — Фонд будет работать по трем направлениям: развитие в регионах недавно вошедших в олимпийскую программу видов спорта, поддержка молодых тренеров и поддержка ведущих тренеров и специалистов сборных команд России».

В документе указывается, что сотрудничество коснется развития спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва, детско-юношеского спорта, оказания материальной помощи ветеранам спорта и пропаганды физической культуры и здорового образа жизни.