Представлен дизайн медалей Олимпиады 2020 года в Токио

Источник: AP 2019

Награды были сделаны из переработанных смартфонов, ноутбуков и планшетов.

Программа по сбору неиспользуемых электронных устройств для изготовления медалей была запущена властями Японии в апреле 2017 года. По замыслу авторов идеи, подобная акция дала возможность каждому жителю Страны восходящего солнца не только внести вклад в защиту окружающей среды, но и приложить руку к организации Олимпийских игр.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QJG6duYxpMY" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Вес каждой медали — около 550 граммов.