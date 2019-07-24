Представлен дизайн медалей Олимпиады 2020 года в Токио
Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) представили дизайн медалей.
Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) представили дизайн медалей.
Награды были сделаны из переработанных смартфонов, ноутбуков и планшетов.
Программа по сбору неиспользуемых электронных устройств для изготовления медалей была запущена властями Японии в апреле 2017 года. По замыслу авторов идеи, подобная акция дала возможность каждому жителю Страны восходящего солнца не только внести вклад в защиту окружающей среды, но и приложить руку к организации Олимпийских игр.
Вес каждой медали — около 550 граммов.
Летняя Олимпиада-2020 пройдёт в Токио с 24 июля по 9 августа. Токио был назван столицей Игр-2020 на сессии МОК в