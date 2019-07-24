Сколько в активе казахстанских спортсменов лицензий за год до начала Олимпиады-2020 в Токио
Ровно за год до старта летних Олимпийских игр-2020 в копилке Казахстана десять лицензий, сообщает olympic.kz.
Ровно за год до старта летних Олимпийских игр-2020 в копилке Казахстана десять лицензий, сообщает olympic.kz.
Напомним, ОИ пройдут в Токио в следующем году с 24 июля по 9 августа.
На сегодня обладателями олимпийских лицензий в составе сборной Казахстана являются: Георгий Шейко (легкая атлетика), Ольга Рыпакова (легкая атлетика), Евгений Гидич (велоспорт, неименная), Виталий Худяков (плавание), Дмитрий Баландин (две лицензии, плавание), Санжар Мусаев, Денис Ганькин, Ильфат Абдуллин (все — стрельба из классического лука, индивидуальные + командная лицензия).
Отметим, что всего на Олимпиаде-2020 выступят 11 090 спортсменов со всего мира.
Будут разыграны 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.