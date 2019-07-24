Фоторепортажи
13Два гола за три минуты: как «Локомотив» обыграл «Тамбов»
8Мирзов перешел в «Спартак». Это его любимый клуб
24 июля, источник: ТАСС

Почетный член МОК Попов считает делом чести разобраться в обвинениях в коррупции

МОСКВА, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов считает вопросом чести разобраться в обвинениях в коррупции. Об этом он заявил ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В начале июля бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что заплатил в 2009 году на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Кабрал также сообщил, что были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых были Попов и украинец Сергей Бубка.

Читайте также
Поздняков: Обвинения в адрес Попова и Бубки требуют разбирательства

«Сейчас мы находимся в тесном контакте с МОК, обмениваемся информацией, уже начата работа с комитетом по этике, — сказал Попов. — Я считаю очень важным разобраться с данной ситуацией — это действительно вопрос чести и достоинства».

«Меня очень волнует, что на сегодняшний день становится возможным появление голословных заявлений и слухов вокруг российского спорта, российских спортсменов, действующих на международной спортивной арене, — людей, которые выполняют серьезную и масштабную задачу и несут большую ответственность перед своей страной, направляют все свои усилия на развитие ценностей спорта высших достижений и мирового олимпийского движения. Я благодарен всем, кто выразил поддержку. Со своей стороны я всегда буду поддерживать спортивные российские традиции, представлять и защищать интересы своей страны с полной ответственностью», — подчеркнул Попов.

Попов с 2000 по 2016 год был членом МОК, на данный момент россиянин является почетным членом МОК, не имеющим права голоса.

 Сергей Ковалев жестко раскритиковал рефери, судившего бой Максима Дадашева
Сколько зарабатывают "девушки с табличками"
Ожидание дебюта: «Арсенал» готовится к матчу с «Нефтчи»
Кому умирать молодым: Дадашев и другие боксеры, погибшие в ринге
Россияне разгромили швейцарцев в отборе ЧМ по пляжному футболу
Московское «Торпедо» потеряло первые очки в чемпионате ФНЛ
Французский футболист перешел в «Краснодар» из «Сент-Этьена»
СМИ: полузащитник «Зенита» может перейти в итальянский клуб
Виктор Гончаренко назвал самый большой плюс «Локомотива»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь