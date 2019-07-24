Почетный член МОК Попов считает делом чести разобраться в обвинениях в коррупции

Источник: РИА "Новости"

В начале июля бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил, что заплатил в 2009 году на тот момент действующему главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламину Диаку за голоса в пользу города на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года. Кабрал также сообщил, что были куплены голоса девяти членов МОК, среди которых были Попов и украинец Сергей Бубка.

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«Сейчас мы находимся в тесном контакте с МОК, обмениваемся информацией, уже начата работа с комитетом по этике, — сказал Попов. — Я считаю очень важным разобраться с данной ситуацией — это действительно вопрос чести и достоинства».

«Меня очень волнует, что на сегодняшний день становится возможным появление голословных заявлений и слухов вокруг российского спорта, российских спортсменов, действующих на международной спортивной арене, — людей, которые выполняют серьезную и масштабную задачу и несут большую ответственность перед своей страной, направляют все свои усилия на развитие ценностей спорта высших достижений и мирового олимпийского движения. Я благодарен всем, кто выразил поддержку. Со своей стороны я всегда буду поддерживать спортивные российские традиции, представлять и защищать интересы своей страны с полной ответственностью», — подчеркнул Попов.