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24 июля, источник: Sport24

Русские флаги, туалеты для трансгендеров, роботы-помощники. До Олимпиады в Токио ровно год

В Японии мир сойдет с ума.

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До Олимпийских игр в Токио ровно год. Удивлять мир японцы начнут еще до церемонии открытия, а продолжат уже в обычной жизни после окончания соревнований. За эти две с небольшим недели страна, которая придумывает что-то новое каждые пять минут, должна вернуть себе статус самой инновационной и технологичной державы. Поэтому провести Олимпиаду (для демонстрации достижений) — лучшее решение.

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Новые виды спорта

С Токио-2020 начнется то омоложение, которого так добивается Международный олимпийский комитет (МОК). Вот и вносили предложения по включению в программу новых дисциплин они вместе с оргкомитетом. Но пять новых видов спорта, предложенных Японией, будут действовать только на одну Олимпиаду. Пока.

Предложение страны-хозяйки:

• бейсбол/софтбол;

• скалолазание;

• серфинг;

• каратэ;

• скейтбординг.

Нужны ли они в программе? Мнения могут быть кардинально противоположными.

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Каратэ — традиционный вид спорта в Японии, даже культовый; бейсбол нереально популярен, американцы отдыхают, но мировая популярность не ахти; скалолазание — зрелищный вид спорта, к тому же МОК уже давно задумывался о том, что пора попробовать его.

Дальше еще сложнее — серфинг и скейтбординг. Виды спорта очень специфические, но от этого интерес увидеть их в рамках такого большого старта только выше.

Но не только хозяева предлагают что-то включить в программу. У МОК есть свои темы, и у них есть шансы задержаться на ОИ надолго.

Предложения МОК:

• смешанные соревнования в настольном теннисе;

• смешанные соревнования в стрельбе из лука;

• смешанные соревнования в триатлоне;

• смешанные соревнования в стрельбе;

• смешанная комбинированная эстафета 4×100 в плавании;

• смешанная эстафета 4×400 в легкой атлетике;

• смешанные соревнования в дзюдо.

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Некоторые из смешанных дисциплин ни разу не проводились на крупных соревнованиях, а некоторые даже правил не имеют. Посмотрим, что из этого выйдет.

А еще несколько дисциплин наконец-таки станут олимпийскими:

• 800 м у мужчин и 1500 м у женщин свободным стилем в плавании;

• командные мужские и женские соревнования в фехтовании;

• баскетбол 3 на 3;

• мужской и женский BMX-фристайл;

• мужской и женский мэдисон в велотреке.

Из-за этого некоторым видам спорта придется поужаться. А спортсменов в Токио будет намного меньше, чем в Рио.

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Живые талисманы

Талисманы Олимпиады — Мирайтова и Сомейти, которых выбирали школьники, будут существовать не только на баннерах и в плюшевом варианте. Организаторы уже оживили их с помощью искусственного интеллекта. Они будут приветствовать гостей на всех главных площадках и даже делать фотографии.

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Медали из старых смартфонов

Все медали для спортсменов будут изготовлены из переработанных электронных отходов: смартфонов, цифровых камер, ноутбуков. Собирал устаревшую технику для извлечения золота, серебра и бронзы оргкомитет с помощью муниципальных властей и пожертвований местного населения.

Проекты медалей обещали показать в конце года, но японцы управились раньше.

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Метеоритный дождь вместо фейерверка

Во время церемонии открытия Игр может не быть того фейерверка, к которому все привыкли. ALE (один из стартапов) разрабатывает искусственный метеоритный дождь. Специальные микроспутники выпустят более 5 тысяч разноцветных гранул, создающих эффект сгорающих метеоров. А телетрансляция в разрешении 8K покажет это.

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Роботы-помощники и туалеты для трансгендеров

Первым делом японцы везде внедрят свою визитку — роботов. На Олимпиаде они будут выполнять часть работы, которую обычно делают волонтеры. Роботы будут помогать зрителям, консультировать их, помогут найти свои места, принесут напитки и еду. Их разместят в аэропорту, торговых центрах, туристических точках.

Всего будет работать 21 робот двух типов: робот-помощник для людей (Human Support Robot) и робот-помощник в доставке (Delivery Support Robot). У первого есть специальная рука, которая может поднимать и переставлять различные предметы, а второй похож на мусорный бак с отсеком внутри.

Кроме роботов будут использовать и экзоскелеты (Power Assist Suits) от Panasonic для работников складов и аэропортов. Специальный костюм поможет рабочим поднимать и перемещать тяжелый багаж и грузы с уменьшенной нагрузкой.

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В Международном аэропорту Токио тестировали еще и беспилотные автобусы All Nippon Airways. Доставить пассажиров в любую точку не смогут, но будут двигаться по определенной траектории и ограниченной территории. Еще в 2020-м должен появиться высокоскоростной поезд на магнитной подушке, развивающий скорость свыше 600 км/ч. Правда, в тестовом режиме.

Используют на Олимпиаде и новейшую систему распознавания лиц, которая избавит всех от очередей на объектах. Но эта инновация коснется только спортсменов и людей, которые имеют аккредитацию.

Так же организаторы не забыли и о коммуникациях. Специально для Токио-2020 разработали текстовый онлайн-переводчик VoiceTra, который переводит моментально с 31 языка (устный перевод — с 16).

Проведение Олимпиады поможет стране не только похвастаться, но и, например, вернуть к жизни Фукусиму (в 70 километрах от города пройдут соревнования по бейсболу и софтболу). А так же по полной использовать солнечную энергию, уменьшить число курильщиков и показать свое доброжелательное отношение к трансгендерам (для них на объектах, где пройдут соревнования, построят отдельные туалеты). И к старту Олимпиады японцы еще придумают кучу всяких ноу-хау.

Сборная России с флагом и гимном

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Вероятность того, что нашу команду не пустят на Олимпиаду или опять предложат выступить в статусе нейтральных атлетов, ничтожно мала. Поэтому в Токио будет обновленная сборная России с далеким допинговым прошлым и легкоатлетами во главе.

На положительный исход всех дел намекнули уже, наверное, все. Даже гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди сказал, что даже данные Московской лаборатории на отстранение целой страны от участия в Олимпиаде никак не повлияют.

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