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19:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нарушавшим антидопинговые правила тренерам могут не выдать лицензию

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) утвердила изменения в положение о лицензировании тренеров, которые вступят в силу с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба федерации.

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Заседание президиума ВФЛА прошло в четверг в Чебоксарах. Отмечается, что изменения в правилах лицензирования тренеров направлены на усиление антидопинговой политики ВФЛА.

«Изменения связаны с нюансами выдачи лицензий. С 1 января ВФЛА может отказать тренеру в выдаче лицензии в случае наличия у него административного правонарушения за нарушение антидопинговых правил в течение одного года с вынесения такого решения, либо наличия в течение двухлетнего периода более чем у одного спортсмена, подготовкой которого занимался тренер до подачи уведомления на получение лицензии, нарушений антидопинговых правил», — говорится в релизе ВФЛА.

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