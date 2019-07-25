Нарушавшим антидопинговые правила тренерам могут не выдать лицензию

«Изменения связаны с нюансами выдачи лицензий. С 1 января ВФЛА может отказать тренеру в выдаче лицензии в случае наличия у него административного правонарушения за нарушение антидопинговых правил в течение одного года с вынесения такого решения, либо наличия в течение двухлетнего периода более чем у одного спортсмена, подготовкой которого занимался тренер до подачи уведомления на получение лицензии, нарушений антидопинговых правил», — говорится в релизе ВФЛА.