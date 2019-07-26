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26 июля, источник: ТАСС

Под своим флагом и без ограничений. Россию официально пригласили на Олимпиаду-2020

ОКР получил возможность, в отличие от предыдущих Игр в Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России.

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ТАСС, 26 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в Токио. Об этом сообщает служба информации ОКР.

«Таким образом, ОКР получил возможность, в отличие от Игр-2018 в южнокорейском Пхёнчхане, сформировать полноценную олимпийскую команду России, которая выступит в столице Японии под своим флагом и без каких-либо ограничений или дополнительных условий, — говорится в сообщении. — Это касается в том числе и представителей легкой атлетики, которые имеют официальный допуск к участию в международных соревнованиях и могут пройти олимпийский отбор».

В эфире радиостанции «Говорит Москва» президент ОКР Станислав Поздняков подчеркнул, что российские легкоатлеты будут выступать на Олимпиаде в Токио под российским флагом и с российским гимном. «Многие из них [легкоатлетов] имеют допуск от IAAF [Международной ассоциации легкоатлетических федераций], таких уже более 120 человек. Работаем над увеличением этого числа. Все прошедшие отбор спортсмены будут включены в олимпийскую команду России, которая будет выступать под российским флагом, с гимном и остальной атрибутикой», — сказал он.

При этом Поздняков отметил, что квалификационные нормативы в этом году достаточно высокие, «у очень многих спортсменов возникнут сложности с отбором на Олимпийские игры».

5 декабря 2017 года МОК приостановил членство ОКР в организации из-за нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на Играх в Сочи. Российские спортсмены получали индивидуальные приглашения на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. В итоге команда выступала в усеченном составе, под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Помимо этого, российским спортсменам и другим членам делегации было запрещено петь гимн своей страны на олимпийских объектах.

28 февраля 2018 года МОК полностью восстановил в правах ОКР.

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