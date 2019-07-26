Россия едет на Олимпиаду-2020. Мы уничтожили всех в судах
Ура.
Ура.
Жаркое лето — пора свадеб. Кто из нас не мечтал получить заветное приглашение на данное торжество, чтобы стать хоть немного причастными к соединению двух любящих сердец.
Вот так на главный спортивный праздник мечтала попасть и сборная России. После зимней Олимпиады в Пхенчхане, где спортсмены выступали в статусе олимпийских атлетов из России, слушали в свою честь блеклый гимн и смотрели на поднимающуюся под своды стадиона несуразную белую тряпку, летники уже думали о Токио.
Ребята не хотели, чтобы их подготовка оказалась бесполезной. С надеждой на положительный исход они заранее готовились к худшему. Некоторые спортсмены даже решились на смену гражданства. И их тоже можно понять. Ты всю жизнь тренируешься, а потом
За год до Токио российский спорт начинает выходить из тьмы. В правах успели восстановить ОКР, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и сдать все
Теперь можно официально ликовать, скупать все триколоры в стране, вспоминать гимн и планировать свой отпуск на июль в Токио. МОК отправил это заветное приглашение ОКР. Наши спортсмены едут на Олимпиаду без
За легкоатлетов тоже можно не переживать. И они на праздник жизни приглашены, несмотря на невосстановленную до сих пор Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Там, правда, все еще нужно иметь у себя допуск от международной федерации. Но все это уже детали. Главное ведь сделано.
Спортивная вечеринка в Токио обещает стать самой веселой. Только представьте, как громко наши атлеты будут петь гимн и сколько километров пробегут с родным флагом. Долгая разлука всегда подразумевает жаркую встречу. Ждем.
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.