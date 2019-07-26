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26 июля, источник: Sport24

Россия едет на Олимпиаду-2020. Мы уничтожили всех в судах

Ура.

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Источник: РИА "Новости"

Жаркое лето — пора свадеб. Кто из нас не мечтал получить заветное приглашение на данное торжество, чтобы стать хоть немного причастными к соединению двух любящих сердец.

Вот так на главный спортивный праздник мечтала попасть и сборная России. После зимней Олимпиады в Пхенчхане, где спортсмены выступали в статусе олимпийских атлетов из России, слушали в свою честь блеклый гимн и смотрели на поднимающуюся под своды стадиона несуразную белую тряпку, летники уже думали о Токио.

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Ребята не хотели, чтобы их подготовка оказалась бесполезной. С надеждой на положительный исход они заранее готовились к худшему. Некоторые спортсмены даже решились на смену гражданства. И их тоже можно понять. Ты всю жизнь тренируешься, а потом из-за грязных политических штучек Олимпиада пролетает мимо тебя как фанера над Парижем.

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Русские флаги, туалеты для трансгендеров, роботы-помощникиДо Олимпиады в Токио ровно год

За год до Токио российский спорт начинает выходить из тьмы. В правах успели восстановить ОКР, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и сдать все допинг-пробы из Московской лаборатории. Начались робкие заявления боссов МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA) о том, что никто не собирается намеренно лишать Россию места на Олимпиаде. Но после всего к этим словам все больше относились с опаской, нежели с радостью.

Теперь можно официально ликовать, скупать все триколоры в стране, вспоминать гимн и планировать свой отпуск на июль в Токио. МОК отправил это заветное приглашение ОКР. Наши спортсмены едут на Олимпиаду без каких-либо ограничений.

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За легкоатлетов тоже можно не переживать. И они на праздник жизни приглашены, несмотря на невосстановленную до сих пор Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Там, правда, все еще нужно иметь у себя допуск от международной федерации. Но все это уже детали. Главное ведь сделано.

Спортивная вечеринка в Токио обещает стать самой веселой. Только представьте, как громко наши атлеты будут петь гимн и сколько километров пробегут с родным флагом. Долгая разлука всегда подразумевает жаркую встречу. Ждем.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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