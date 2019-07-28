Сборная России вернулась в Москву с Европейского юношеского Олимпийского фестиваля

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль проходил с 21 по 28 июля, было разыграно 135 комплектов медалей в 10 видах спорта. В фестивале принимали участие около 3,6 тыс. спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран. Победителем соревнований в общекомандном зачете стала сборная России, спортсмены завоевали рекордное количество медалей — 66 (28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовую). Второе место заняла команда Великобритании (11−12−2), третьей стала команда Турции (11−6−10).