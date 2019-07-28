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28 июля, источник: ТАСС

Поздняков пожелал дальнейших успехов участникам Олимпийского фестиваля в Баку

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пожелал всем российским участникам Европейского юношеского Олимпийского фестиваля после успешного выступления не останавливаться на достигнутом. Об этом он рассказал во время встречи делегации и членов национальной команды России, которые вернулись в Москву из Баку.

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Источник: РИА "Новости"

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль проходил с 21 по 28 июля в столице Азербайджана, спортсмены разыграли 135 комплектов медалей в 10 видах спорта. В фестивале принимали участие около 3600 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран. Победителем соревнований в общекомандном зачете стала сборная России, спортсмены завоевали рекордное количество медалей — 66 наград (28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовую). Второе место заняла команда Великобритании (11−12−2), третьей стала команда Турции (11−6−10).

«Для вас это первые награды такого серьезного олимпийского достоинства. Мне хочется, чтобы они были только в начале вашего стартового прыжка. Некоторые из вас уже выступают на взрослых турнирах, но совсем недавно они начинали именно на юношеских стартах», — сказал Поздняков.

Также глава ОКР пожелал удачи всем спортсменам. «Время летит быстро, желаю вам его потратить с пользой. Многие из вас вынуждены проводить много времени в зале, но это окупится сторицей, и вы станете не только уважать себя за свои заслуги, вы станете примером для окружающий, ваших близких, для ваших тренеров. Поздравляю вас с вашим успехом и желаю вам спортивных побед — и больших и малых», — заключил Поздняков.

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