Поздняков пожелал дальнейших успехов участникам Олимпийского фестиваля в Баку

Источник: РИА "Новости"

Европейский юношеский Олимпийский фестиваль проходил с 21 по 28 июля в столице Азербайджана, спортсмены разыграли 135 комплектов медалей в 10 видах спорта. В фестивале принимали участие около 3600 спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет из 50 стран. Победителем соревнований в общекомандном зачете стала сборная России, спортсмены завоевали рекордное количество медалей — 66 наград (28 золотых, 17 серебряных и 21 бронзовую). Второе место заняла команда Великобритании (11−12−2), третьей стала команда Турции (11−6−10).

«Для вас это первые награды такого серьезного олимпийского достоинства. Мне хочется, чтобы они были только в начале вашего стартового прыжка. Некоторые из вас уже выступают на взрослых турнирах, но совсем недавно они начинали именно на юношеских стартах», — сказал Поздняков.