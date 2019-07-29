Соревнования по керлингу, го, парусному спорту и дзюдо пройдут в рамках ВЭФ-2019

Источник: РИА "Новости"

«Впервые Владивосток примет турнир международного уровня по керлингу. На ледовой арене Ice Tiger в мировом туре WTC Pacific Ocean Cup в дисциплине “смешанные пары” встретятся спортсмены из России, Японии, Китая и Кореи. Во второй раз в рамках спортивной программы Восточного экономического форума состоится международный турнир по игре го с участием команд из Индии, Китая, Кореи, Японии, России и Европы. Яркие паруса украсят бухту Аякс и акваторию Уссурийского залива, где пройдут международная регата “Дальневосточный кубок 2019” и соревнования яхт класса “Плату 25”», — говорится в сообщении на сайте администрации.

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Главным спортивным событием ВЭФ-2019 станет третий международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Также команды субъектов РФ поборются за звание сильнейшей в спортивных «Дальневосточных играх». Команда-победитель определится по итогам состязаний в серии игр по мини-футболу, волейболу, баскетболу 3×3, гиревому и городошному спорту, настольному теннису, перетягиванию каната, шахматам, шашкам и выполнению нормативов ГТО.

Также 4 сентября на острове Русском стартует благотворительный забег в защиту диких редких животных — амурских тигров и дальневосточных леопардов. Кроме того, к форуму приурочены Х Юношеские спортивные игры стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Девушки и юноши 13−15 лет из КНДР, Таиланда, КНР, Республики Корея и России определят сильнейших в футболе, баскетболе, дзюдо, шахматах, плавании, настольном теннисе и бадминтоне. Состязаться юные спортсмены будут во всероссийском детском центре «Океан».