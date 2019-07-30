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30 июля, источник: ТАСС

Президент ОКР обсудил подготовку спортсменов к Олимпиаде-2020 с главой ПКР

ТАСС, 30 июля. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обсудил в ходе рабочей встречи с главой Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиром Лукиным подготовку спортсменов к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио в 2020 году, а также к зимним Играм в Пекине в 2022 году. Об этом сообщила во вторник служба информации ОКР.

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Источник: РИА "Новости"

Кроме того, чиновники затрагивали вопрос работы субъектов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта и реализацию полномочий учредителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Кроме Позднякова и Лукина во встрече приняли участие первый вице-президент ПКР Павел Рожков, генеральный секретарь ПКР Андрей Строкин, который пять раз становился победителем Паралимпийских игр, руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова и глава аппарата президента ОКР Родион Плитухин. Перед встречей Поздняков и Рожков посетили музей паралимпийского спорта.

Также Лукин поздравил Позднякова с успешным выступлением российских атлетов на Европейских играх в Минске и Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Баку, которые прошли этим летом, и с получением ОКР официального приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду в Токио. Поздняков похвалил паралимпийцев за высокие достижения на международной арене.

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