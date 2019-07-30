Президент ОКР обсудил подготовку спортсменов к Олимпиаде-2020 с главой ПКР

ТАСС, 30 июля. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обсудил в ходе рабочей встречи с главой Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиром Лукиным подготовку спортсменов к летним Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио в 2020 году, а также к зимним Играм в Пекине в 2022 году. Об этом сообщила во вторник служба информации ОКР.