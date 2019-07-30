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30 июля, источник: ТАСС

Россия полностью выплатила взносы WADA за 2019 год

ТАСС, 30 июля. Россия полностью выплатила взносы Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за 2019 год. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе WADA, в бюджет организации от РФ поступило $946 747.

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Согласно полученной информации, из стран Европы только Россия, Великобритания, Германия, Италия и Франция должны выплачивать WADA самые большие ежегодные взносы ($946 747). Все они до конца июля уже погасили задолженности. Наибольшая сумма задолженности на данный момент у Румынии, ничего не выплатившей WADA, — $93 592.

В 2018 году взнос России в бюджет WADA составил $881 332, в 2017-м — $815 615.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2019 году внесли США ($2 513 651), Япония ($1 502 800 + $163 312 как добровольный взнос) и Канада ($1 256 826). Китай за 2019 год внес в организацию $430 539.

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