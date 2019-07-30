Грузия подала заявку на проведение зимнего Европейского юношеского фестиваля в 2025 году

«Вчера олимпийский комитет Грузии официально подал заявку о том, чтобы в 2025 году принять молодежную олимпиаду в зимних видах спорта (зимний Европейский юношеский Олимпийский фестиваль — прим. ТАСС). Это является одним из самых масштабных спортивных мероприятий на Земле. Я уверен, что мы будем очень успешными», — сказал Бахтадзе, выступая на торжественном мероприятии в Тбилиси на озере Лиси по случаю избрания Грузии одной из четырех стран по проведению чемпионата Европы по баскетболу среди мужчин в 2021 году.

Проведение фестиваля предполагается на горнолыжных курортах Грузии в Бакуриани и Боржоми (край Самцхе — Джавахети).